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Посланець Трампа запланував переговори із Зеленським, а потім із Путіним – Axios

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Посланець Трампа запланував переговори із Зеленським, а потім із Путіним – Axios
Віткофф вирушив на новий раунд мирних переговорів у Норвегію
фото: Reuters

У Норвегії США, Україна та європейські союзники спробують узгодити нову мирну пропозицію для Росії

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у вівторок, 20 жовтня, планує вирушити до Норвегії для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Після зустрічі в Осло американський посадовець має намір відвідати Росію, де сподівається провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, головною метою переговорів у норвезькій столиці стане розробка спільної мирної пропозиції, яку згодом планують представити російській стороні.

Очікується, що до зустрічі долучаться Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, представники так званої «Європейської четвірки» – Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі, а також посадовці Європейського Союзу й НАТО.

Американський чиновник повідомив Axios, що після консультацій в Осло Віткофф планує вирушити до Росії. Там він сподівається особисто зустрітися з Путіним та представити пропозиції, розроблені спільно з Україною і європейськими партнерами.

Водночас зять американського президента Джаред Кушнер, який також бере участь у дипломатичних зусиллях Вашингтона, захворів на грип. Через це він не зможе супроводжувати Віткоффа та особисто бути присутнім на переговорах. Натомість Кушнер планує долучитися до обговорень дистанційно.

За словами джерела Axios, зустріч у Норвегії стане продовженням консультацій, які раніше відбулися в Маямі. Під час тих переговорів Зеленський пообіцяв розглянути та просувати низку пропозицій, спрямованих на досягнення всеосяжної та довготривалої мирної угоди.

Протягом останнього тижня представники США, України та європейських держав спільно працювали над можливими домовленостями. Обговорення відбувалися за двома основними напрямами.

Перший стосується майбутнього України. Йдеться про забезпечення її суверенітету, безпеки та економічного розвитку. Зокрема, партнери обговорюють надійні гарантії безпеки, європейську інтеграцію та повоєнну економічну модель, яка враховуватиме фінансові потреби держави й сприятиме залученню довгострокових інвестицій.

Другий напрям передбачає підготовку комплексної пропозиції для Росії. Вона має охоплювати питання припинення війни, формування нової архітектури безпеки між Росією та Європою, а також можливості економічного співробітництва після завершення бойових дій.

Американський чиновник наголосив, що саме Дональд Трамп доручив розпочати інтенсивну роботу над мирною пропозицією за участю України та європейських партнерів.

Наступним етапом, за його словами, стане з'ясування того, чи можуть спільні напрацювання стати основою для предметних переговорів із Москвою.

«Ці дискусії залишаються відкритими, і ще багато роботи. Мета президента Трампа ясна: покласти край вбивствам, завершити війну і створити умови для міцного миру, який принесе користь Україні, Росії, Європі та Сполученим Штатам», – заявив американський посадовець.

Окремо Axios повідомляє, що під час поїздки Віткоффа американська сторона також намагатиметься домогтися звільнення Стівена Хаббарда – американського вчителя на пенсії, якого Сполучені Штати вважають незаконно затриманим у Росії.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершити війну. Американський президент заявив, що український лідер нібито ніколи не прагнув її закінчення.

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Теги: переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер Володимир Зеленський війна путін

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