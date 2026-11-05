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Путін поскаржився на спортивні федерації, які відмовляються допускати росіян до змагань

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Путін поскаржився на спортивні федерації, які відмовляються допускати росіян до змагань
Путін вважає, що не всі країни готові до дотримання взятих на себе колись зобов'язань

Путін заявив, що проросійські рішення МОК нібито приймаються на захист Олімпійської хартії

Російський диктатор Володимир Путін поскаржився на міжнародні спортивні федерації, які відмовляються допускати до змагань спортсменів країни-агресора. Про це повідомляє «Главком».

Російський диктатор під час наряди з урядовцями зазначив, що і МОК в цілому, і окремі міжнародні спортивні федерації, CAS нібито приймають рішення на захист Олімпійської хартії та її принципів і вимагають допустити російських спортсменів на міжнародні змагання.

«Але, на жаль, не всі країни готові до дотримання взятих на себе колись зобов'язань і продовжують не правові, а політизовані обмеження щодо російського спорту. Це явне грубе порушення права, судових рішень, ну а отже, і самих інститутів демократії. Це саме так і слід трактувати», – сказав Путін.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.

Теги: путін спорт росія

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