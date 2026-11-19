У мережі оприлюднили перші фото Керченського мосту після нічної ракетної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий паблік Exilenova+.

«Візуальний контроль ураженого залізничного мосту в Керчі. Цілились в одну точку, масштаби оцінити важко», – йдеться в описі до фото.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч проти 19 листопада завдали ракетного удару по Керченському мосту, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом. За даними українського військового командування, внаслідок атаки ракетами «Нептун» пошкоджено залізничне полотно переправи, а рух мостом перекрито.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував удари по Керченському мосту, заявивши, що Росія відповість на атаки українських військових. Про це він сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.

Як повідомлялося, Генеральний штаб Збройних сил України опублікував повідомлення, у якому привітав португальський міст Васко да Гама зі званням найдовшого мосту в Європі. Публікація з'явилася на тлі повторних атак на Керченський міст, який раніше претендував на цей статус.