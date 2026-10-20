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Європейські столиці взяли курс на прямий діалог із Путіним – FT

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Європейські столиці взяли курс на прямий діалог із Путіним – FT
Європейські лідери прагнуть самостійно долучитися до переговорів із Путіним на тлі зміни політики Дональда Трампа стосовно України
фото: Reuters

Європа розглянула два можливі сценарії завершення війни, один із яких передбачає передачу Росії решти Донбасу

Європейські лідери почали готуватися до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, прагнучи самостійно долучитися до обговорення шляхів завершення війни в Україні. Такий підхід формується на тлі загострення відносин між Києвом і Вашингтоном та скорочення американської підтримки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Європа змінює підхід до переговорів із Росією

За інформацією видання, у європейських столицях дедалі більше переконуються, що переговори з Кремлем більше не варто залишати виключно Сполученим Штатам. Канали зв'язку з російською стороною вже відкриті, а розмова європейських лідерів із Путіним може відбутися найближчим часом.

Зміна дипломатичного підходу пов'язана з розчаруванням політикою президента США Дональда Трампа. Європейські політики дедалі частіше вважають спроби вплинути на нього за допомогою особистих переконань і дипломатичних компліментів малоефективними.

Трамп зосередився на проміжних виборах до Конгресу та, за оцінкою FT, роздратований недостатньою, на його думку, підтримкою європейців у питанні Ірану. Водночас у Європі побоюються, що Вашингтон дедалі більше керується прагненням укладати економічні угоди з Росією, а не довгостроковими міркуваннями безпеки.

Попри це, підтримка України та санкційний тиск на Москву залишаються основними складовими європейської політики. Їхня важливість особливо зросла після припинення американської фінансової допомоги, оскільки саме європейські кошти продовжують підтримувати Україну.

Два можливі сценарії завершення війни в Україні

Financial Times описує два можливі сценарії завершення війни, які могли б стати предметом прямої розмови європейських лідерів із Путіним.

Перший передбачає замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії контролю в обмін на гарантії того, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Другий полягає в передачі Росії решти Донбасу, яку вона наразі не контролює, з подальшим вступом України до Північноатлантичного альянсу.

Йдеться про можливі сценарії, а не погоджені пропозиції. Видання зазначає, що частина українців могла б сприйняти будь-який із них як зраду. Водночас європейські політики сумніваються в готовності Путіна прийняти такі умови.

Сам російський диктатор просуває ідею тристороннього саміту за участю Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. За оцінкою FT, такий формат відповідав би прагненню Москви закріпити за собою статус великої держави, залишивши Україну та її головних європейських партнерів поза переговорами.

Загострення відносин України та США

Окрему увагу видання приділило зміні поведінки президента України Володимира Зеленського у відносинах із Вашингтоном.

За спостереженнями FT, український лідер почав різкіше висловлюватися про Трампа, відкрито говорити про обмеження американських супутникових послуг та припускати, що президент США прихильно ставиться до авторитарних лідерів. Київ також відкинув вимогу Вашингтона припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі.

На думку авторів матеріалу, за зміною риторики Зеленського стоять не лише розчарування американською політикою, а й політичний розрахунок. На тлі зниження підтримки Трампа в опитуваннях та ризиків для республіканців на проміжних виборах український президент може спробувати звертатися безпосередньо до американського суспільства.

Водночас Європа прагне зменшити залежність від американських оборонних технологій, насамперед супутникових систем Starshield і Starlink.

Київ залишається залежним від американських супутникових можливостей для захисту від російських атак та отримання розвідувальної інформації. Українська влада також сподівається переконати Вашингтон розширити супутникову підтримку для ударів по місцях запуску ракет у глибині Росії.

Попри цю залежність, Зеленський обрав жорсткіший підхід до відносин із Трампом та Ілоном Маском. Президент України навіть припускав можливість того, що США можуть стати на бік Росії.

Один із високопоставлених європейських співрозмовників Financial Times порівняв позицію Зеленського з підходом прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який також демонструє готовність відкрито заперечувати Трампу та враховувати ризики несприятливих дій Вашингтона.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп знову звинуватив Володимира Зеленського в нібито небажанні домовлятися про завершення війни. Американський президент також пояснив відкладення санкцій проти Росії прагненням зберегти можливість переговорів із Москвою та заявив, що може підписати відповідний документ пізніше.

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Теги: Дональд Трамп путін переговори Володимир Зеленський війна

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