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Кремль пояснив, що зробить Путін, якщо йому зателефонує Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль пояснив, що зробить Путін, якщо йому зателефонує Зеленський
фото: АР

Помічник російського диктатора повторив, що, якщо Зеленський хоче поговорити з Путіним, він може приїхати до Москви

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін нібито ніколи не відмовлявся від переговорів і відповість, якщо йому зателефонує президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Я думаю, що відповість, звичайно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов», – сказав Ушаков.

При цьому помічник російського диктатора знову повторив, що, якщо Зеленський хоче поговорити з Путіним, він може приїхати до Москви. «Він же надсилає сигнали через різні джерела. Якщо вже так хоче переговорити – нехай приїжджає», – додав він.

Раніше Пєсков заявляв, що російський диктатор Володимир Путін начебто готовий до телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. «Путін відкритий для діалогу телефоном, але Зеленський поки що йому не дзвонив», – сказав речник Кремля.

До слова, помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення наступного раунду тристоронніх переговорів залежать від ситуації на Близькому Сході.

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Теги: війна путін Володимир Зеленський переговори

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