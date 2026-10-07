Зеленський після загибелі чотирьох дітей у Прилуках звернувся до світу

Москва продовжує ракетні удари попри зусилля України та її партнерів, спрямовані на наближення миру

Президент закликав посилити тиск на Росію та збільшити оборонну підтримку України

Президент Володимир Зеленський закликав світ не залишатися мовчазним після російського ракетного удару по житловому будинку в Прилуках, унаслідок якого загинули 18 людей, серед них четверо дітей. Про це глава держави розповів у зверненні, пише «Главком».

За словами Зеленського, під час розбору завалів рятувальники продовжують шукати людей, які можуть залишатися під зруйнованими конструкціями. Серед загиблих – троє однорічних дітей: Олександр, Кирило та Сергій, а також восьмирічний Максим.

«Мої співчуття всім рідним і близьким. Десятки людей поранені, серед них семеро дітей», – зазначив президент.

🕯🥀У Прилуках цей час відомо про 18 загиблих внаслідок російського удару, - Зеленський Четверо із загиблих – діти: Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким. Десятки людей поранені, серед них семеро дітей. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 7, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Він повідомив, що на місці удару працюють усі оперативні служби. Рятувальникам вдалося витягнути з-під завалів 15 людей, серед яких одна дитина. Водночас частина мешканців, за словами президента, досі не виходить на зв’язок.

Зеленський наголосив, що російські військові усвідомлюють, по яких об’єктах завдають ударів.

«Росіяни добре знають, що б’ють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей – це абсолютно свідомий вибір терору», – заявив глава держави.

Президент зазначив, що Москва продовжує ракетні удари попри зусилля України та її партнерів, спрямовані на наближення миру. На його думку, це є причиною для посилення міжнародного тиску на Росію.

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Наслідки удару російських окупантів по житловому будинку у Прилуках фото: ДСНС, Національна поліція

«Саме це обирає Москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру. І це чітка причина, чому тиску на Росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше», – сказав Зеленський.

Він також закликав світових лідерів звернути увагу на наслідки російських ударів по українських містах. «Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав», – наголосив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня російські війська також здійснили масовану комбіновану атаку на Полтавську область із застосуванням ракет та безпілотників. Одним із міст, які зазнали удару, став Кременчук.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що місто зазнало одних із наймасштабніших руйнувань житлової інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення.

Згодом Полтавська обласна військова адміністрація показала наслідки масованої російської атаки на Кременчук. Внаслідок удару в місті пошкоджено житлові будинки та інше майно місцевих мешканців.