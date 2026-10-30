Лубінець повідомив про завершення евакуації охочих із Олешок (відео)

Дмитро Лубінець розповів про результати гуманітарної місії в Олешках та повідомив, що евакуйовані українці вже перебувають у дорозі

Евакуаційні автобуси розділилися: частина прямує в Україну, інші – до Росії

Мешканці тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, які виявили бажання виїхати, отримали таку можливість. Евакуаційні автобуси вже перебувають у дорозі: одні прямують до України, інші – на територію Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмана, гуманітарну допомогу доставили до міста, а колони з евакуйованими розділилися. Сам Лубінець супроводжує людей, які повертаються в Україну.

Омбудсман також оприлюднив відео, зняте вдень спільно з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. На записі він показав перебіг гуманітарної місії.

«Гуманітарна допомога – на місці. Люди – в дорозі. Я спільно з ними: окремі автобуси прямують в Україну, окремі – на територію РФ», – зазначив Лубінець.

Він наголосив, що проведення місії стало можливим завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп.

🇺🇦 Евакуація з Олешок: автобуси з людьми вже вирушили до України та Росії Дмитро Лубінець повідомив, що всі охочі змогли виїхати з міста, а гуманітарну допомогу доставили. Омбудсман оприлюднив відео місії, зняте разом із представницею РФ Яною Лантратовою. Режим тиші триває вже 87 годин без порушень. За словами Лубінця, евакуація стала можливою завдяки посередництву Меланії Трамп. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За інформацією омбудсмана, режим тиші триває вже 87 годин. За цей час порушень не зафіксували. Лубінець також подякував Силам оборони України за дотримання домовленостей.

Точну кількість евакуйованих та час їхнього прибуття до пунктів призначення наразі не уточнили.

Раніше «Главком» повідомляв про підготовку гуманітарного вантажу для мешканців Олешок. Українська сторона координувала доставлення допомоги та евакуацію цивільного населення.

Згодом українська делегація на чолі з Лубінцем вирушила в напрямку міста. Метою поїздки було забезпечення безпечного виїзду людей та проведення гуманітарної операції.

30 жовтня «Главком» оприлюднив перші кадри евакуації жителів Олешок. На відео видно автобуси, гуманітарний транспорт і місцевих мешканців, які готувалися залишити місто.