Касьянов не вірить, що Путін готується до відкритої війни з Європою

Михайло Касьянов: «Путін хоче поваги. Він хоче змусити всю Європу висловити її»

Російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів про припинення війни в Україні, попри економічний тиск, що зростає, і занепокоєння серед російського суспільства та еліти. Про це заявив колишній прем’єр-міністр Росії Михайло Касьянов, якого путінський режим визнав так званим іноагентом, повідомляє «Главком» із посиланням на Times оf India.

Касьянов, який обіймав посаду прем’єр-міністра Росії з 2000 по 2004 рік, заявив, Путін розуміє, що вторгнення в Україну у 2022 році було помилкою, але все ще не бажає змінювати курс.

«Він зробив помилку, яку не може змусити себе визнати, – сказав 68-річний Касьянов. – Він повірив повідомленням своїх служб безпеки про те, що Україна слабка».

Касьянов не впевнений, що війна закінчиться наступного року, стверджуючи, що високі ціни на нафту, пов’язані з конфліктом між США та Іраном, а також розбіжності між Сполученими Штатами та Європою щодо взаємодії з Москвою, посилили позиції Путіна.

«Путін, звичайно, потирає руки від радості», – сказав він. – Він явно вірить, що може продовжувати війну без жодних поступок. І він переконаний, що виграє війну на виснаження проти України».

Колишній прем’єр-міністр РФ попередив, що майбутня зима може бути особливо важкою для України, і закликав західні країни чинити «психологічний тиск на Кремль», зберігаючи єдність і терміново постачаючи Києву ракети-перехоплювачі Patriot.

Путін, колишній офіцер КДБ, якому 7 жовтня виповнюється 74 роки, неодноразово заявляв, що мільйони росіян підтримують війну. Його правляча партія здобула рекордну більшість голосів на виборах минулого місяця, і критики стверджували, що це сталося в результаті жорстко контрольованого процесу.

Касьянов, який покинув Росію у 2022 році та зараз живе у вигнанні в Ризі, заявив, що підтримує контакти з членами російської правлячої еліти.

«Там панує страх – я говорю про правлячий клас», – цитує його слова Times оf India.

«Усі хочуть, щоб війна закінчилася. Переважна більшість цього хоче», – каже Михайло Касьянов.

За словами опозиціонера, думки серед російських еліт щодо того, як має завершитися конфлікт, розходяться: одні прагнуть перемоги, інші хочуть поразки Путіна, а деякі просто чекають припинення бойових дій.

Касьянов також сказав, що він «не бачить підстав для повстання» серед пересічних росіян, попри жертви та зростання цін на продукти харчування.

«Росіяни жили з високою інфляцією протягом останніх 30 років», – сказав він. – Вони звикли з нею миритися».

Однак він попередив, що чергова масштабна мобілізація може спровокувати вуличні протести.

Касьянов, який приєднався до опозиції після того, як його звільнив Путін, назвав Росію «практично тоталітарною» та сказав, що в суспільстві панує «відчуття фаталізму, ворожості один до одного та серйозної напруженості».

На нещодавнє попередження Путіна про те, що Росія може застосувати «всі види зброї» у разі нападу на Калінінград, Касьянов закликав західні країни не піддаватися залякуванню.

«Найбільша помилка Заходу та європейців полягає в тому, що вони занадто бояться Путіна. Він не такий сильний, як здається, – сказав він. – Путін боїться ядерної кнопки більше, ніж багато європейців».

Касьянов не вірить, що Путін готується до відкритої війни з Європою, стверджуючи, що метою Москви було змусити європейські країни визнати Росію.

«Путін хоче поваги. Він хоче змусити всю Європу висловити її», – вважає опозиціонер.

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито не готова до комплексних домовленостей, а окремі фрагментарні угоди, за його словами, не здатні наблизити мирне врегулювання.

Напередодні Кремль заявив, що Україна наразі не стала ближчою до відновлення переговорів із Росією. Водночас Москва звинуватила Європу в тому, що вона нібито перешкоджає поновленню переговорного процесу.

Варто нагадати, що Росія нібито була готова після завершення виборів у РФ відновити переговори з Україною. Водночас українська сторона, за словами російського диктатора Володимира Путіна, начебто намагалася зірвати переговорний процес.

Також у Кремлі заявили, що США нібито висувають неприйнятну для Росії умову для відновлення економічної співпраці. Йдеться про вимогу спочатку врегулювати ситуацію навколо України, а вже після цього переходити до реалізації спільних економічних проєктів.