Росія використала евакуацію з Олешків для пропаганди – Newsmax

Newsmax розкрив пропагандистський задум Росії під час евакуації з Олешків

Американська журналістка попередила, що за гуманітарною операцією стоїть спроба Москви сформувати вигідну для себе картину подій

Росія намагається використати евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області для власної пропаганди. Москва прагне представити себе рятівником місцевих жителів, хоча саме російська окупація призвела до руйнувань та гуманітарної кризи в місті. Про це заявила репортерка американського телеканалу Newsmax Шелбі Вайлдер під час ранкового ефіру, повідомляє «Главком».

За словами журналістки, знімальна група Newsmax перебуває в Олешках як незалежні спостерігачі за гуманітарною операцією. Водночас вона наголосила, що присутність американських медійників на окупованій території не означає можливості безперешкодно висвітлювати ситуацію.

«Знімальна група Newsmax перебуває в Олешках, щоб виступати в ролі незалежних спостерігачів. Але ми маємо чітко розуміти контекст того, що відбувається», – зазначила Вайлдер.

Журналістка звернула увагу на те, що російська сторона намагається використати евакуацію для створення позитивного образу власних дій.

«Росія використовує гуманітарну операцію в Олешках як можливість для пропаганди. Москва хоче представити себе рятівником мирних жителів міста, яке сама ж і окупувала. Міста, яке вона зруйнувала та занурила в гуманітарну кризу. І ми повинні чітко усвідомлювати: саме Росія контролює те, що нам дозволять побачити», – заявила репортерка.

За словами Вайлдер, до висвітлення гуманітарної операції Москва залучила численні російські засоби масової інформації. Водночас серед американських медіа безпосередньо на місці подій, як стверджує журналістка, присутній лише Newsmax.

Вона пояснила, що через обмеження, встановлені російською стороною, журналісти не матимуть повного доступу до інформації про життя населення в умовах окупації.

Зокрема, йдеться про можливість самостійно визначати місця знімання, спілкуватися з місцевими жителями та отримувати незалежні свідчення про ситуацію в місті.

Окремо представниця Newsmax попередила, що цивільні, які погодяться давати коментарі іноземним журналістам, можуть перебувати під тиском російської окупаційної влади.

«Цілком можливо, що люди, з якими нам вдасться поспілкуватися, перебуватимуть під тиском або примусом, а російська влада показуватиме нам лише те, що хоче продемонструвати світові. Це надзвичайно важливо враховувати, коли ми аналізуватимемо перші кадри та повідомлення, які надходять з Олешків», – наголосила Вайлдер.

Нагадаємо, 30 жовтня мешканці тимчасово окупованих Олешків Херсонської області, які виявили бажання виїхати, отримали можливість евакуюватися. Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, гуманітарну допомогу вже доставили до міста, а автобуси з евакуйованими вирушили за різними маршрутами: частина прямує на підконтрольну Україні територію, інші – до Росії.