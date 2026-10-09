Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

Президент наголосив, що держава має забезпечити власним житлом захисників і сім’ї полеглих воїнів

Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир українським Героям та родинам загиблих Героїв України. Глава держави наголосив, що кожен захисник і кожна сім’я полеглого воїна мають мати власний дім в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

«Вдячність. Повага. І чіткий факт: щоб у кожного Героя, у кожної сім’ї українських Героїв був свій дім тут, в Україні. Це найменше, що може зробити держава для своїх захисників і захисниць», – зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна збереглася завдяки людям, які борються за її незалежність і творять історію держави.

Президент також подякував військовослужбовцям, які продовжують виконувати бойові завдання, несуть службу на бойових постах і захищають країну на передовій.

«Дякую вам. Дякую всім, хто зараз в бою, на бойових постах і у бойових завданнях», – написав глава держави.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Сил територіальної оборони, які захищають Україну від російської агресії. Глава держави подякував військовослужбовцям за службу та внесок в оборону країни.