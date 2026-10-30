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З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак
Перші кадри з окупованих Олешок
фото: АР

Фотографи зафіксували пошкоджені будинки, антидронові сітки та життя місцевих мешканців

Агентство Associated Press оприлюднило перші фотографії з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, зроблені відомим українським фотографом Євгеном Малолєткою. На знімках можна побачити наслідки бойових дій, пошкоджені будівлі та повсякденне життя людей в умовах російської окупації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

На оприлюднених фотографіях зафіксовано Олешки та Херсон, зокрема вулиці, захищені антидроновими сітками. Також на світлинах видно житлові будинки, які зазнали пошкоджень унаслідок атак.

З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак фото 1
фото: АР
З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак фото 2
фото: АР

Окрему увагу привертає мурал із зображенням українських військовослужбовців, розміщений на стіні одного з укриттів. Світлини демонструють умови, в яких перебувають жителі населених пунктів Херсонщини на тлі бойових дій.

З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак фото 3
фото: АР

Публікація фотографій відбулася на тлі гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках. До міста прибули автобуси для евакуації місцевих жителів та вантажівки з гуманітарною допомогою.

З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак фото 4
фото: АР
З'явилися перші фото з окупованих Олешок: як виглядає місто після російських атак фото 5
фото: АР

Раніше очільник Офісу президента України Кирило Буданов опублікував перші відеокадри гуманітарної операції в окупованих Олешках.

Водночас на оприлюднених кадрах можна помітити значну кількість озброєних російських військовослужбовців, які перебувають безпосередньо на місці проведення гуманітарних заходів.

4 фото
На весь екран
фото: АР

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2026 року Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії. Вона передбачає доставлення допомоги жителям Олешок та евакуацію цивільних, які хочуть залишити окуповане місто. Посередницею в переговорах стала перша леді США Меланія Трамп.

27 жовтня в районі Олешок запровадили режим припинення вогню, щоб створити умови для проведення операції. Наступні дні сторони готували маршрути та гуманітарний вантаж.

30 жовтня українська та російська делегації увійшли до Олешок для проведення гуманітарної операції. До конвою, який зібрали поблизу міста, увійшли 25 автобусів, автомобілі швидкої допомоги та інший транспорт. Допомогу планують надати тим, хто залишиться в місті, а охочим виїхати – забезпечити евакуацію. Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині зустріли українську делегацію зі сльозами на очах.

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Теги: окуповані території війна Олешки

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