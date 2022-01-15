Понад пів сотні мігрантів знову проривали польський кордон

Білоруські спецслужби закидали патрульних скляними пляшками, камінням і колодами

У Польщі заявили про чергову спробу мігрантів прорватися через кордон з Білоруссю. Про це повідомляється в Twitter прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що 14 січня 54 людини намагалися незаконно перетнути кордон. Прикордонники в Наревці затримали 31 громадянина Ірану.

На ділянці, яка охороняється прикордонниками Черемхи і Міхалово, білоруські спецслужби закидали патрульних скляними пляшками, камінням і колодами.

Нагадаємо, кілька днів тому 33 іноземці силою намагалися форсувати польсько-білоруський кордон. Мігранти кидали у польські патрулі каміння, гілки дерев, шумові петарди, в результаті чого травм зазнала польська прикордонниця.

3 січня також сталася силова спроба перетину кордону Польщі з боку Білорусі. На територію Республіки Польща з білоруської сторони намагалися потрапити четверо людей.

Як повідомлялося, у перший день 2022 року 28 мігрантів із Близького Сходу за допомогою білоруських спецслужб намагалися нелегально перетнути польський кордон.

Раніше мігранти із камінням форсували польський кордон з боку Білорусі. Прорватися за рубіж намагалася група з 36 осіб.

Також нещодавно на білорусько-польському кордоні мігранти поранили двох прикордонників.

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