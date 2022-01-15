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    Молдавські прикордонники сходили до українських колег колядувати (відео)

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    Хороші сусіди святкують разом - Молдавські прикордонники сходили до українських колег колядувати (відео)

    Хороші сусіди святкують разом

    скріншот із відео

    Співали прикордонники українською

    Оркестр Прикордонної поліції Республіки Молдова привітав українських колег із Різдвом Христовим. Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook Державна прикордонна служба України

    Оркестр побував у пунктах пропуску «Мамалига» та «Росошани».

    Святковими композиціями музиканти привітали українських прикордонників та подорожніх із Різдвом.

    Сюрпризом для всіх стало й те, що у виконанні оркестру звучали колядки українською мовою.

    Українці заспівали разом із гостями.

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    Теги: прикордонники Молдова Facebook
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    Молдавські прикордонники сходили до українських колег колядувати (відео)