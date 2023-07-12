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«Труба Медведчука» повертається у державну власність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Труба Медведчука» повертається у державну власність
Українська ділянка нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відома як «труба Медведчука», за рішенням суду було не конфісковано в рамках санкційного процесу
колаж з відкритих джерел

Україна кілька років намагалася повернути цей актив у державну власність. Судові справи велися з 2011 року

Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Фонду державного майна щодо визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яка розташована на території України. Таке рішення Господарський суд Житомирської області ухвалив ще наприкінці червня. Але Фонд держмайна повідомив про це лише зараз.

«Нафтопровід був збудований за часів СРСР в 1957-1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України. Однак цього не сталося. Багато років цим активом користувалася російська компанія «Транснєфтєпродукт»», – йдеться у повідомленні.

Україна кілька років намагалася повернути цей актив у державну власність. Судові справи велися з 2011 року.

Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Але в 2017 році він змінив рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством «Транснєфтєпродукту».

В 2017 році НАБУ та САП почали розслідування обставин передачі права власності. Вони клопотали в суді про арешт активу – і Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання у 2021 році.

З 2021 року «труба Медведчука» перебуває в управлінні АТ «Укртранснафта». Одночасно Фонд держмайна подав позов із проханням визнати цей актив за державою – і суд став на бік Фонду.

Раніше повідомлялося, що «Укртранснафта», управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок», перерахувала до держбюджету понад 10 млн грн надходжень і забезпечила реверс 114 тис. т нафтопродуктів

Теги: арешт розслідування Антикорупційний суд Віктор Медведчук Фонд державного майна

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