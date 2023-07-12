«Труба Медведчука» повертається у державну власність

Українська ділянка нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відома як «труба Медведчука», за рішенням суду було не конфісковано в рамках санкційного процесу

Україна кілька років намагалася повернути цей актив у державну власність. Судові справи велися з 2011 року

Господарський суд Житомирської області задовольнив позов Фонду державного майна щодо визнання права власності за державою на частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», яка розташована на території України. Таке рішення Господарський суд Житомирської області ухвалив ще наприкінці червня. Але Фонд держмайна повідомив про це лише зараз.

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«Нафтопровід був збудований за часів СРСР в 1957-1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України. Однак цього не сталося. Багато років цим активом користувалася російська компанія «Транснєфтєпродукт»», – йдеться у повідомленні.

Україна кілька років намагалася повернути цей актив у державну власність. Судові справи велися з 2011 року.

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Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Але в 2017 році він змінив рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством «Транснєфтєпродукту».

В 2017 році НАБУ та САП почали розслідування обставин передачі права власності. Вони клопотали в суді про арешт активу – і Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання у 2021 році.

З 2021 року «труба Медведчука» перебуває в управлінні АТ «Укртранснафта». Одночасно Фонд держмайна подав позов із проханням визнати цей актив за державою – і суд став на бік Фонду.

Раніше повідомлялося, що «Укртранснафта», управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок», перерахувала до держбюджету понад 10 млн грн надходжень і забезпечила реверс 114 тис. т нафтопродуктів