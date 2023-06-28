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Загинуло троє дівчаток: оновлено дані про загиблих у Краматорську

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинуло троє дівчаток: оновлено дані про загиблих у Краматорську
Внаслідок обстрілу загинуло троє дівчаток: 17 років та дві сестрички 14 років, поранено 8-місячну дівчинку
фото: пресслужба Офісу генерального прокурора

Росіяни здійснили обстріл двома ракетами Іскандер ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи

Генеральна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни після обстрілів Краматорська, де загинуло восьмеро людей, серед яких троє – це діти. Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

«27 червня внаслідок обстрілу ворогом м. Краматорська Донецької області загинуло троє дівчаток: 17 років та дві сестрички 14 років, поранено 8-місячну дівчинку.

Досудове розслідування розпочате за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Процесуальне керівництва здійснюється Донецькою обласною прокуратурою», – зазначив Костін.

Генпрокурор нагадав, що росіяни здійснили обстріл двома ракетами Іскандер ввечері, коли люди щойно дістались дому після роботи.

«Злочинний режим РФ продовжує тактику терору проти мирних українців. Восьмеро загиблих та 60 поранених. Такі наслідки подвійного ракетного обстрілу Краматорська напередодні. Серед загиблих троє неповнолітніх дівчат – 17 років і дві сестри 14 років. Рятувальні роботи тривають. Не виключено, що під уламками ще є люди», – зазначив Костін.

Нагадаємо, вчора, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську та селу Біленьке на Донеччині. 

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку на Краматорськ.

Теги: прокуратура Генпрокурор війна обстріл прокурор розслідування Андрій Костін росіяни

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