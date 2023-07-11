МЗС розшукало українця, якого зняли з рейсу в ізраїльському аеропорту

Український консул допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні

Співробітники міністерства закордонних справ розшукали українця, на ім'я Олександр, якому відмовили в посадці на літак в аеропорту Тель-Авіва (Ізраїль) кілька днів тому. Про це повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

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Сьогодні український консул допоміг Олександру сісти на рейс до Європи, звідки він вирушить до своїх рідних в Україні.

«Наш громадянин ніколи не служив у лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав унаслідок ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу», – пояснив речник МЗС.

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Попри офіційні вибачення авіакомпанії, права українського громадянина були порушені, МЗС триматиме це питання на контролі, наголосив Ніколенко.

«Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Триматимемо це питання на контролі», – додав він.

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва примусово зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою.

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Видання Nexta повідомляє, що чоловік розповів, що втратив ногу на війні, і летить додому до своєї родини в Україну. «Він плакав і кричав: «Як я потраплю додому?». Він показав стюардесі рюкзак, в якому були подарунки для рідних», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що через те, що чоловік не міг сісти на своє місце через протез, він простояв у кутку літака півтори години. Згодом чоловік впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що «він поводився неадекватно, і був змушений покинути рейс».