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Партія Зеленського заплатила 5 млн грн за консультації фейкового психолога

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Партія Зеленського заплатила 5 млн грн за консультації фейкового психолога
За кілька місяців після оплати послуг в Інституті когнітивного моделювання почала працювати дочка чинної голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк
фото: Рух «Чесно»

На початку 2020 року партія «Слуга народу» профінансувала інститут, засновником якого є скандальний психолог Спартак Суббота

Партія «Слуга народу» заплатила Інституту когнітивного моделювання, одним зі співзасновників і на той час науковим керівником якого був Спартак Суббота, майже 5 млн грн. Це виявив Рух «Чесно» під час аналізу партійного звіту про витрачені кошти у 2020 році. Тоді партію очолював Олександр Корнієнко.

Рух «Чесно» також з’ясував, що вже за кілька місяців після оплати послуг в Інституті когнітивного моделювання почала працювати дочка чинної голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк Дар’я. За майже рік роботи там вона отримала 20 тис. грн. Це підтверджує декларація нардепки за 2020 рік.

Компанії та клієнти Інституту когнітивного моделювання
Компанії та клієнти Інституту когнітивного моделювання
фото: Рух «Чесно»

Крім партії «Слуга народу», ІКМ надав послуги нардепу від колишньої ОПЗЖ та забудовнику Вадиму Столару – компанія управляла холдингом Live Networks. Також ІКМ співпрацював із партією «Голос», Кабінетом міністрів, Мінцифри, МОЗ та іншими урядовими структурами.

Рух «Чесно» з’ясував, що компанія також вказувала своїм партнером фонд нардепа та клірика УПЦ МП Вадима Новинського. Нині Інститут когнітивного моделювання разом з Мінцифри розвиває Telegram-канал Ukraine Now.

«На запит про співпрацю з ІКМ голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк поки не відповіла. В «Голосі» відмовились коментувати деталі співпраці. Але ми знаємо, що компанія та її засновники пов’язані з ексОПЗЖ, «регіоналами», забудовниками. Саме тому для нас важливо, щоб відновили фінансову звітність партій, яка дозволить нам моніторити, куди партії витрачають кошти. Партії отримують з бюджету мільярди і не звітують, прикривачись то ковідом, то війною», – наголошує лідерка Руху «Чесно» Віта Думанська.

Одними із засновників Інституту когнітивного моделювання є Спартак Суббота, Дмитро Царенко та Віктор Березенко. Сім’я Царенка володіє рядом компаній у сфері будівництва, а його брат Михайло є депутатом Київради від колишньої ОПЗЖ.

Організації, засновниками яких були Царенко та Березенко, з 2014 року працювали з «Опозиційним блоком», Юрієм Бойком, Сергієм Льовочкіним та Олександром Ткаченком.

Нагадаємо, що раніше «Главком» писав, що чи не найпопулярнішого в Україні «психолога» Спартака Субботу, відео якого вірусяться в мережі та збирають мільйонні перегляди, звинуватили в шахрайстві. Субботу запрошували на телепрограми, стендапи та виступи в університетах як експерта в сфері психології та психотерапії. Тим часом проект «Свідомі» провів розслідування, яке мало результати, які шокують. Розслідувач, психотерапевт Ілля Полудьонний стверджує, що Спартак п’ять років видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра і лікаря-психолога.  Автор пише, що у Субботи може не бути медичної освіти, а також надає свідчення про зваблення клієнток, неетичну поведінку Спартака у методах терапії.

Теги: розслідування партія Слуга народу психологія

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