«Я вже не Паша Мерседес, я вже Тесла»: на що дорікав митрополит Павло під час суду (відео)

Петру Лебедю продовжили домашній арешт до осені

Митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) під час судового засідання покепкував зі власного прізвиська й натякнув, що йому не подобається носити електронний браслет.

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«Я вже не Паша Мерседес, я вже Тесла», – пожартував митрополит і підійняв ногу з електронним браслетом.

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Зауважимо, найчастіше митрополит УПЦ МП Павло користується автомобілями марки Mercedes-Benz. Його неодноразово бачили у розкішних авто німецького бренду різних моделей та років випуску. До прикладу, Mercedes S500 новим коштував щонайменше €150 тис. (≈ 6 млн грн). Священнослужитель часом досить бурхливо реагував на питання щодо походження його авто, а 2012 року накинувся на журналістку. Тож за митрополитом закріпилося прізвисько Паша Мерседес.

Нагадаємо, суд продовжив цілодобовий домашній арешт для митрополита УПЦ МП Павла до осені. Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії Російської Федерації та розпалюванні релігійної ворожнечі. Запобіжний захід Лебедю обрали у квітні.

У залі суду Паша Мерседес жартував щодо свого прізвиська, розповідав про розкольників, а після оголошення рішення – ще й за звичкою пригрозив судді судом Божим.

У фокусі справи – два епізоди. Перший – телефонна розмова митрополита зі своєю давньою знайомою, датована травнем 22-го. На аудіозаписах СБУ – священнослужитель радіє окупації Херсону, каже, що Україна заробляє на війні й розмірковує, нібито як країни-сусідки ділитимуть українські області.

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Лебідь звинувачення відкидає. Мовляв, голос на плівці не його. Тоді як жіночий – упізнав. Каже, на плівках його давня знайома. А от він ворога з квітами не чекав.

Другий епізод – проповідь колишнього намісника 29 березня цього року, коли Кабмін уже розірвав договір із монастирем про користування майном. Тоді Павло Лебідь записав відеозвернення до вірян. У ньому Православну церкву України на чолі з Епіфанієм називав руйнівниками духовності. Діяльність Варфоломія називав безчинствами.

Зв'язок із російським патріархом Кирилом Лебідь відкидає. Божиться – не бачив того з десяток років. А ще митрополит називає свого наступника-виконувача обов'язків намісника Лаври Авраамія, якого призначив Епіфаній, іудою. Каже, доки сидів на домашньому арешті, без нього монастир ледь не розвалився.

Прокурор наголосив – владика російської церкви в Україні має носити браслет цілодобово. Адже може впливати на свідків. Зрештою суддя ухвалив рішення – до 31 серпня владика Павло не їздитиме в Лавру і сидітиме під домашнім арештом.

Напередодні мережу облетіло відео – скандальний екснамісник явився до Києво-Печерської лаври, чим порушив домашній арешт. У прокуратурі того дня Павла викликали до СБУ. Але по дорозі, уточнюють адвокати, владика заїхав на трапезу.

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«Коли людина їде маршрутом і зголодніла, вона може заїхати пообідати?» – запитав адвокат митрополита Павла Микита Чекман.