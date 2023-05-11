Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

До держбюджету надійшли 10 млн грн від управління «трубою Медведчука»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До держбюджету надійшли 10 млн грн від управління «трубою Медведчука»
РНБО наклала санкції на Медведчука в лютому 2021 року
фото з відкритих джерел

10 млн грн до держбюджету перерахував управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок»

«Укртранснафта», управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок», перерахувала до держбюджету понад 10 млн грн надходжень і забезпечила реверс 114 тис. т нафтопродуктів. Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

«Управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок» перерахував до державного бюджету понад 10 млн грн чистих надходжень від управління активом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це без урахування сплачених управителем податків та витрат на обслуговування й експлуатацію арештованого майна.

В АРМА також зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ АТ «Укртранснафта» розпочало перекачування дизельного палива в реверсному напрямку роботи з території Угорщини на територію України. Використання трубопроводу в реверсному напрямку забезпечило можливість повноцінного управління активом, баланс на ринку нафтопродуктів, а також підвищило енергетичну незалежність держави в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, влітку 2021 року «Укртранснафта» отримала усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відомої як «труба Медведчука». 

РНБО наклала санкції на народного депутата від забороненої ОПЗЖ, кума Путіна, нині обвинуваченого у держзраді і причетності до терористичної організації Віктора Медведчука за рік до російського вторгнення, в лютому 2021 року.

Але дизельний трупопровід – українська ділянка нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відомий як «труба Медведчука», за рішенням суду було не конфісковано в рамках санкційного процесу, а арештовано в рамках справи про незаконне виведення трубопроводу з державної власності.

Далі трубу передали «на відповідальне зберігання» в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) і далі уряд віддав його в управління «Укртранснафті».

Теги: Віктор Медведчук АРМА Держбюджет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

АТ «Укртранснафта» запрошує потенційних партнерів до співпраці
«Укртранснафта» отримала всі необхідні документи для експлуатації «труби Медведчука»
20 вересня, 2021, 18:55
Територією України проходить 1433 км нафтопродуктопроводу
Фонд держмайна судитиметься за повернення в держвласність «труби Медведчука»
12 травня, 2021, 10:28
Справа стосується нафтопроводу «Самара – Західний напрямок»
НАБУ завершило розслідування справи щодо «труби Медведчука»
5 травня, 2021, 11:56

Економіка

Прайс-кепи на ринку електроенергії заважають розвитку розподіленої генерації – «Укртепло»
Прайс-кепи на ринку електроенергії заважають розвитку розподіленої генерації – «Укртепло»
До держбюджету надійшли 10 млн грн від управління «трубою Медведчука»
До держбюджету надійшли 10 млн грн від управління «трубою Медведчука»
Інфляція в Україні різко сповільнилася
Інфляція в Україні різко сповільнилася
Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету – Макогон
Неможливість продажу газу видобувними компаніями несе прямі втрати економіці і бюджету – Макогон
Шмигаль анонсував зміни у правилах оборонних закупівель
Шмигаль анонсував зміни у правилах оборонних закупівель
Нацбанк вводить нові вимоги до онлайн-оплат: що зміниться
Нацбанк вводить нові вимоги до онлайн-оплат: що зміниться

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
13K
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
9895
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4945
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4204
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
3839
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту