До держбюджету надійшли 10 млн грн від управління «трубою Медведчука»

РНБО наклала санкції на Медведчука в лютому 2021 року

10 млн грн до держбюджету перерахував управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок»

«Укртранснафта», управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок», перерахувала до держбюджету понад 10 млн грн надходжень і забезпечила реверс 114 тис. т нафтопродуктів. Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

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«Управитель арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок» перерахував до державного бюджету понад 10 млн грн чистих надходжень від управління активом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це без урахування сплачених управителем податків та витрат на обслуговування й експлуатацію арештованого майна.

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В АРМА також зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення РФ АТ «Укртранснафта» розпочало перекачування дизельного палива в реверсному напрямку роботи з території Угорщини на територію України. Використання трубопроводу в реверсному напрямку забезпечило можливість повноцінного управління активом, баланс на ринку нафтопродуктів, а також підвищило енергетичну незалежність держави в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, влітку 2021 року «Укртранснафта» отримала усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відомої як «труба Медведчука».

РНБО наклала санкції на народного депутата від забороненої ОПЗЖ, кума Путіна, нині обвинуваченого у держзраді і причетності до терористичної організації Віктора Медведчука за рік до російського вторгнення, в лютому 2021 року.

Але дизельний трупопровід – українська ділянка нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відомий як «труба Медведчука», за рішенням суду було не конфісковано в рамках санкційного процесу, а арештовано в рамках справи про незаконне виведення трубопроводу з державної власності.

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Далі трубу передали «на відповідальне зберігання» в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) і далі уряд віддав його в управління «Укртранснафті».