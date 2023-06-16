Блохін різко відреагував на арешт Павелка

«Те, що сталося сьогодні у Львівському Суді, нічим іншим як ганьбою я назвати не можу»

Відомий український футболіст і тренер, володар «Золотого м’яча» Олег Блохін, який сьогодні брав участь у судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику УАФ Андрію Павелко, відреагував на його арешт. Блохін назвав відповідне рішення суду ганьбою, пишуть «Українські новини».

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«Те, що сталося сьогодні у Львівському Суді, нічим іншим як ганьбою я назвати не можу. Я був присутній особисто. Як людина, що удостоєна з рук президента Володимира Зеленського нагороди «Національна легенда нації», як володар «Золотого м’яча», я прибув до суду, щоб виступити поручителем. Але, виявляється, що можна знецінити всіх і вся, коли є таке замовлення.

На своєму життєвому шляху я багато чого бачив, але ніколи не міг подумати, що таке можливо у нас зараз, коли йде війна.

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Павелко, скільки його знаю особисто, відстоює інтереси українського футболу. І зараз над ним влаштовують просто показову розправу. Там немає ніяких законних підстав, можете бути у цьому впевнені.

В залі суду, коли виступав прокурор, якого самого тіпало від того, що він говорив, я знаєте, про що думав? Про те, що в цей самий час на другому кінці Україні тривають бої. Молоді люди, які б мали бігати з м’ячем, віддають життя за те, щоб тут... Невже за те, щоб тут відбувалися такі процеси? Щоб тиском і шантажем руйнували український футбол?», – сказав Блохін.

Він додав, що хоче, аби його коментар стосовно арешту Павелка почув Зеленський.

«Я сподіваюсь, що немало ж зробив для нашої України, аби мене почув Володимир Зеленський», – зазначив Блохін.

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Звертаючись до президента, легендарний тренер сказав:

«Володимире Олександровичу, ми ж знайомі. Для Вас я не людина з якоїсь картинки чи плакату. У мене немає сумнівів у тому, що вам будуть коментувати сьогодні ваші підлеглі те, що сталося. А тому почуйте, будь ласка, і мій коментар. Росія з усім арсеналом її бомб і ракет, не спромоглася зґвалтувати український футбол. А ось продажна прокурорсько-судова купка клерків це зробила. Навіщо? Кому це потрібно?».