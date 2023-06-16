Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Блохін різко відреагував на арешт Павелка

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Блохін різко відреагував на арешт Павелка
Олег Блохін
фото з відкритих джерел

«Те, що сталося сьогодні у Львівському Суді, нічим іншим як ганьбою я назвати не можу»

Відомий український футболіст і тренер, володар «Золотого м’яча» Олег Блохін, який сьогодні брав участь у судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику УАФ Андрію Павелко, відреагував на його арешт. Блохін назвав відповідне рішення суду ганьбою, пишуть «Українські новини».

«Те, що сталося сьогодні у Львівському Суді, нічим іншим як ганьбою я назвати не можу. Я був присутній особисто. Як людина, що удостоєна з рук президента Володимира Зеленського нагороди «Національна легенда нації», як володар «Золотого м’яча», я прибув до суду, щоб виступити поручителем. Але, виявляється, що можна знецінити всіх і вся, коли є таке замовлення.

На своєму життєвому шляху я багато чого бачив, але ніколи не міг подумати, що таке можливо у нас зараз, коли йде війна.

Павелко, скільки його знаю особисто, відстоює інтереси українського футболу. І зараз над ним влаштовують просто показову розправу. Там немає ніяких законних підстав, можете бути у цьому впевнені.

В залі суду, коли виступав прокурор, якого самого тіпало від того, що він говорив, я знаєте, про що думав? Про те, що в цей самий час на другому кінці Україні тривають бої. Молоді люди, які б мали бігати з м’ячем, віддають життя за те, щоб тут... Невже за те, щоб тут відбувалися такі процеси? Щоб тиском і шантажем руйнували український футбол?», – сказав Блохін.

Він додав, що хоче, аби його коментар стосовно арешту Павелка почув Зеленський.

«Я сподіваюсь, що немало ж зробив для нашої України, аби мене почув Володимир Зеленський», – зазначив Блохін.

Звертаючись до президента, легендарний тренер сказав:

«Володимире Олександровичу, ми ж знайомі. Для Вас я не людина з якоїсь картинки чи плакату. У мене немає сумнівів у тому, що вам будуть коментувати сьогодні ваші підлеглі те, що сталося. А тому почуйте, будь ласка, і мій коментар. Росія з усім арсеналом її бомб і ракет, не спромоглася зґвалтувати український футбол. А ось продажна прокурорсько-судова купка клерків це зробила. Навіщо? Кому це потрібно?».

Читайте також: Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати
Теги: арешт Андрій Павелко Олег Блохін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павелка звинувачують у корупції через завод із виготовлення штучних полів
Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати
Сьогодні, 10:31
Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт Путіна – довічний
Росія вирішила помститися прокурору, який видав ордер на арешт Путіна
19 травня, 17:41
Справа Князєва: правоохоронці заявляють, що суддя має місця для переховування за кордоном
Справа Князєва: правоохоронці заявляють, що суддя має місця для переховування за кордоном
18 травня, 12:51
У Росії каратимуть за карту без Криму й окупованих територій
Росія каратиме за карту без Криму й анексованих територій: деталі
25 травня, 20:07
на окупованій Луганщині загарбники планують нову хвилю вивезення дітей
Окупанти планують нову хвилю вивезення українських дітей до РФ
24 травня, 07:07
Зустріч міністрів закордонних справ на саміті у ПАР
Країни-члени спільноти БРІКС планують запровадити нову валюту – Bloomberg
2 червня, 17:11
Охоронець Віктор Мошкін визнав свою вину
Трагедія біля зачиненого укриття в Києві: Офіс президента відреагував на арешт охоронця
4 червня, 17:42
Берлусконі неодноразово вихваляв очільника країни-терористки: казав про братські стосунки й називав російського тирана кращим у світі політиком
Політолог Путіна розказав про особисту трагедію диктатора
13 червня, 08:39
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми
СБУ арештувала українські активи депутата з Білгородщини на понад 180 млн грн
9 червня, 17:27

Новини

Блохін різко відреагував на арешт Павелка
Блохін різко відреагував на арешт Павелка
Білоруська тенісистка, яка обіймалася з Лукашенком, зробила несподівану заяву про війну
Білоруська тенісистка, яка обіймалася з Лукашенком, зробила несподівану заяву про війну
Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати
Очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко потрапив за ґрати
Жіноча та чоловіча волейбольні збірні України перемогли в Золотій Євролізі
Жіноча та чоловіча волейбольні збірні України перемогли в Золотій Євролізі
«Нейтральна» фехтувальниця, яка підтримує війну, поїде на Чемпіонат Європи
«Нейтральна» фехтувальниця, яка підтримує війну, поїде на Чемпіонат Європи
Капітан збірної України з футболу покинув свій клуб
Капітан збірної України з футболу покинув свій клуб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Вночі в Новій Каховці стався бій: в окупантів переполох (відео)
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
7502
Скандал у Німеччині: українку з дитиною висадили з потяга через національність
7206
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
6941
Від скандального судді Печерського суду Вовка зреклася мати (відео)
6858
Африканська місія в Києві. Росія «привітала» ракетними обстрілами

Новини

Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Сьогодні, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Сьогодні, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту