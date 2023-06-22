Трагедія біля укриття: чиновник КМДА отримав ще одну підозру

Ткачук відповідальний за мапу укриттів, позначки на які не збігалися з наявними укриттями

Посадовцю загрожує від семи до 12 років в'язниці та заборона обіймати певні посади

Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, який є фігурантом справи про загибель людей біля укриття, отримав ще одну підозру. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram.

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Згідно з матеріалами слідства, чиновник ще восени 2022 року уклав договір про купівлю міні-електростанцій на 28,6 млн грн. для пунктів обігріву у столиці. Такі товари звільнено від сплати податку на додану вартість.

«Незважаючи на це, Департамент платіжним дорученням від 21.11.2022 перерахував бюджетні кошти на суму понад 28,6 млн гривень, у тому числі до платежу було безпідставно включено податок на додану вартість, чим завдано збитків Департаменту на суму 1,8 млн гривень», – уточнили в прокуратурі.

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Тепер чиновнику загрожує від 7 до 12 років в'язниці та заборона обіймати певні посади строком до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд відправив під цілодобовий домашній арешт (на два місяці) директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Посадовця підозрюють у службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття в Деснянському районі столиці. Він відповідальний за мапу укриттів, позначки на які не збігалися з наявними укриттями.