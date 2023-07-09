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У Twitter верифіковані акаунти поширюють фейки про війну в Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Twitter верифіковані акаунти поширюють фейки про війну в Україні
Неправдиві пости про конфлікт в Україні продовжують поширюватися на основних платформах соціальних мереж
фото з відкритих джерел

Автори матеріалу звертають увагу, що власники таких акаунтів платять за просування своїх постів, і деякі з них переглянули понад 1 млн разів

Користувачі Twitter із синьою галкою, якою позначають верифіковані акаунти, розповсюджують серед своїх читачів фейкову інформацію про війну в Україні, в якій зацікавлена країна-агресор РФ. Про це повідомляє BBC.

Автори матеріалу звертають увагу, що власники таких акаунтів платять за просування своїх постів, і деякі з них переглянули понад 1 млн разів.

Нещодавно в соціальній мережі було опубліковано багато оманливих повідомлень про нещодавні заворушення у Франції, проте один вірусний пост минулого тижня також був присвячений військовій допомозі Сполучених Штатів Україні.

До однієї з публікацій було прикладено скріншот, який являв собою заголовок із сайту новин, супроводжуваний зображенням двох гвинтівок. У заголовку йшлося: «Французьку поліцію обстріляли з американських гвинтівок, які, можливо, прийшли з України».

Також кілька акаунтів у Twitter, які мають підписку, поділилися цією публікацією, яку переглянули понад мільйон разів. BBC провела розслідування і з'ясувала, що це повідомлення надійшло з прокремлівських каналів у Telegram.

Зображення, використане в повідомленні, вперше з'явилося в російському військовому блозі 2012 року, в якому повідомлялося про змагання зі стрільби на полігоні під Москвою.

Видання зазначає, що журналістам не вдалося знайти жодної онлайн-статті з таким заголовком і зображенням, яке поширювалося у Twitter.

Крім того, кілька перевірених акаунтів у Twitter з галочкою нещодавно поширили заяву про те, що Росія виявила «фабрики немовлят» в Україні.

Подібна ситуація сталася наприкінці червня в центрі Краматорська на сході України внаслідок російського ракетного обстрілу загинули вісім осіб.

Одразу після атаки в дописі акаунта з підпискою на Twitter Blue, який позиціонує себе як джерело новин, стверджували, що удар завдали помилково і він влучив у військові казарми, де перебували війська НАТО та іноземні найманці.

Раніше повідомлялося, що Марк Цукерберг запустив власну альтернативу Twitter – Threads. Соцмережа одночасно запрацювала у 100 країнах світу й отримала понад 30 млн користувачів за добу. Проте застосунок не надто привітний до українців.

До слова, угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air публічно попросила вибачення за те, що зняла з літака в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва українського солдата-ветерана з протезом.

Теги: росія військові розслідування війна Twitter

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