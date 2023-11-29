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«Центренерго» порушило графіки накопичення запасів вугілля: висновки аудиту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Центренерго» порушило графіки накопичення запасів вугілля: висновки аудиту
Держаудитслужб перевірила діяльність «Центренерго» і виявила низку порушень
фото з відкритих джерел

«Центренерго» у міжсезоння не провело своєчасний ремонт важливих об’єктів генерації, які пошкодив ворог

ПАТ «Центренерго» порушувало графіки ремонтів енергоблоків та накопичення запасів вугілля до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років. Про це повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва за підсумками фінансового аудиту та планової ревізії діяльності компанії за період з 1 січня 2022 по 31 серпня 2023 року.

«Центренерго у міжсезоння не провело своєчасний ремонт важливих об’єктів генерації, які пошкодив ворог. Хоча ці об’єкти мають важливе стратегічне значення для відновлення енергогенеруючих потужностей, а особливо в умовах нових загроз від ворога для цивільної інфраструктури», – зазначила голова Держаудитслужби.

Як приклад, вона навела ситуацію, коли на одну із ТЕС понад півроку не могли довезти необхідний автотрансформатор, хоча він був у наявності, а його використання пройшло всі необхідні погодження. 

«Попри наявність відповідних дозволів, ТЕС тривалий час не вживала заходів щодо перевезення автотрансформатора на заміну обладнання, знищеного ракетним ударом торік. Хоча дозвіл на використання нового трансформатора було надано ще у січні. У березні Фонд держмайна уклав договір на оренду. У травні з виконавцем робіт укладено договори на демонтаж, перевезення та монтаж обладнання. Роботи з перевезення автотрансформатора розпочалися буквально аж напередодні початку нинішнього опалювального сезону», – зазначила Басалаєва.

Також виявлено факти закупівлі неякісного  вугілля, яке не відповідає необхідним стандартам. При цьому низька якість жодним чином не знизила ціну на вугілля в договорах.

ПАТ «Центренерго»– одне  із найбільших електрогенеруючих підприємств із забезпечення країни електро та тепловою енергією.

Нагадаємо, Держаудитслужба знайшла фінансові порушення в Центренерго на 5,5 млрд грн, результати аудиту направлені до СБУ та Кабміну.

Теги: вугілля ремонт Центренерго перевезення Держаудитслужба Алла Басалаєва

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