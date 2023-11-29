«Центренерго» порушило графіки накопичення запасів вугілля: висновки аудиту

«Центренерго» у міжсезоння не провело своєчасний ремонт важливих об’єктів генерації, які пошкодив ворог

ПАТ «Центренерго» порушувало графіки ремонтів енергоблоків та накопичення запасів вугілля до осінньо-зимового періоду 2023/2024 років. Про це повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва за підсумками фінансового аудиту та планової ревізії діяльності компанії за період з 1 січня 2022 по 31 серпня 2023 року.

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«Центренерго у міжсезоння не провело своєчасний ремонт важливих об’єктів генерації, які пошкодив ворог. Хоча ці об’єкти мають важливе стратегічне значення для відновлення енергогенеруючих потужностей, а особливо в умовах нових загроз від ворога для цивільної інфраструктури», – зазначила голова Держаудитслужби.

Як приклад, вона навела ситуацію, коли на одну із ТЕС понад півроку не могли довезти необхідний автотрансформатор, хоча він був у наявності, а його використання пройшло всі необхідні погодження.

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«Попри наявність відповідних дозволів, ТЕС тривалий час не вживала заходів щодо перевезення автотрансформатора на заміну обладнання, знищеного ракетним ударом торік. Хоча дозвіл на використання нового трансформатора було надано ще у січні. У березні Фонд держмайна уклав договір на оренду. У травні з виконавцем робіт укладено договори на демонтаж, перевезення та монтаж обладнання. Роботи з перевезення автотрансформатора розпочалися буквально аж напередодні початку нинішнього опалювального сезону», – зазначила Басалаєва.

Також виявлено факти закупівлі неякісного вугілля, яке не відповідає необхідним стандартам. При цьому низька якість жодним чином не знизила ціну на вугілля в договорах.

ПАТ «Центренерго»– одне із найбільших електрогенеруючих підприємств із забезпечення країни електро та тепловою енергією.

Нагадаємо, Держаудитслужба знайшла фінансові порушення в Центренерго на 5,5 млрд грн, результати аудиту направлені до СБУ та Кабміну.