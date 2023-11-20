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Один із найбільших постачальників відмовляється від вугілля заради альтернативи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Один із найбільших постачальників відмовляється від вугілля заради альтернативи
Glencore хоче стати більш привабливим для інвесторів
фото із відкритих джерел

Світовий гігант Glencore робить ставку на розширення свого металургійного бізнесу

Швейцарський вугільний гігант Glencore вже не на словах, а у реальності реалізує план відмови від вугілля та переходу на «зелені» ресурси. Інформацію наводить The Wall Street Journal із посиланням на слова генерального директора компанії Гері Негла.

Експерти також нагадують, що Негл зробив ім'я та кар'єру, керуючи постачанням вугілля. Тепер саме він очолює програму з відмови від нього. Цей крок є найбільшим стратегічним рішенням компанії за останні роки. Як пояснює The Wall Street Journal, це означає, що Glencore планує зосередитися на зміцненні своїх позицій як основного постачальника металів, необхідних для акумуляторів електромобілів та інших екологічних технологій.

«Ми маємо одні з найкращих у світі металів, орієнтованих на майбутнє», – сказав Нейгл минулого тижня, маючи на увазі активи Glencore у виробництві нікелю, міді, кобальту та цинку. «Це буде компанія з переходу на метали у світі», – додав він. 

Завдання для Нейгла полягає в тому, щоб здійснити плавний вихід з вугілля, яке довгий час було ключовим прибутком для компанії та складало більше половини прибутку Glencore минулого року. Нейгл сказав, що світ все ще потребує енергії під час переходу, яку допомагають забезпечити вугільні активи Glencore. Компанія також заявила, що планує закрити вугільні шахти до 2050 року.

Зараз сверед світових експертів існує думка, що відмова від вугільних активів може сприяти підвищенню вартості акцій Glencore, яких деякі інвестори уникали через вплив компанії на ринок вугілля.

Раніше Нейгл казав, що американські інвестори більш прагматичні та зосереджені на прибутках порівняно з Європою, де на рішення більше впливають екологічні, соціальні та управлінські проблеми.

Безумовно, ринкові умови можуть змінитися через два-три роки, каже Джордж Чівлі, який керує лондонським фондом, який інвестує в компанії, що займаються природними ресурсами. Тим не менш, він вважає, що виділення вугілля «усуне зону невизначеності» для Glencore і дозволить їй зосередитися на розширенні свого металургійного бізнесу.

Раніше стало відомо, що  швейцарська компанія Glencore купувала тисячі тонн російської міді, незважаючи на всі заяви та обмеження. Європейці це робили через Туреччину, звідки товар надходив до Італії. Таким чином, Росія намагається обійти обмеження накладені на сировину із країни-агресора.  Як докази Financial Times наводить митні документи та фотографії партій. Та ж Glencore, згідно з отриманими даними, купила декілька тонн мідного листа, що надійшов з турецького порту до Італії.

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Теги: Швейцарія вугілля бізнес ринок

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