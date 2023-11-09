Ексміністр: «Укрзалізниця» часто просить у бізнесу допомоги, тож має обговорювати з ним свій фінансовий стан

«Укрзалізниця» зараз має можливість залучити фінансовий ресурс від партнерів, проте не має жодної стратегії розвитку – Омелян

Якщо «Укрзалізниця» підвищує тарифи на перевезення, не маючи жодного розуміння про подальший розвиток компанії, то ці гроші будуть просто проїдатися, як і щороку до цього. Тому зараз, коли компанія має можливість залучити фінансовий ресурс від партнерів та донорів, особливо важливо стратегію розвитку нарешті зробити. Про це заявив ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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«Безперечно, хотілося би бачити стратегію менеджменту, що буде далі з компанією. Бо маючи можливість доступу до європейських фондів, залучення додаткового фінансування під нові проєкти, я поки що про такі нові проєкти нічого від керівництва Укрзалізниці не чую. Що би це могло бути? Наприклад, значне розширення пропускної здатності пунктів переходу у напрямку морських портів, перехід на ключових напрямках на євроколію, що дозволило би перевозити і пасажирів, і вантажі зі значно більшою швидкістю. Це великі проєкти, які повинні бути відображені в бюджеті Укрзалізниці. Але цього наразі немає. Ми просто робимо те, що робили завжди, і фактично зношуємо і так невеликий ресурс компанії», – наголосив Омелян.

Він підкреслив: тарифи на перевезення, насамперед ватажні, теж мають були прив’язані до чіткої стратегії розвитку компанії, щоб це було не проїдання ресурсу, а вкладення.

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«Навіть якщо ми збільшимо тариф до космічного рівня, і вартість перевезення однієї тонни буде така сама, як доставка її на Місяць, без стратегічного плану цей тариф проїсться. На превеликий жаль, ми зараз це спостерігаємо. Тому що без розуміння, куди в першу чергу мають бути скеровані ці кошти, ми маємо факт того, що тариф росте, підвищувався вже багато разів, а ефекту від цього компанія не отримує жодного – крім того, що просто перевізники чи вантажовласники платять більше», – пояснив Омелян.

Саме тому, на його переконання, компанія має проводити відверту дискусію з своїми клієнтами та партнерами, та спільно працювати над стратегією розвитку.

«Звісно, в час війни немає потреби друкувати про свій стан на всіх інтернет-ресурсах. Але фахове обговорення з вузьким колом бізнесу і громадськості має бути. Тому що до того ж бізнесу держава звертається не раз за допомогою. Бізнес чудово знає стан компанії, що у неї з вагонами і з перевезеннями. Тому керівництву Укрзалізниці вкрай необхідно зустрічатися з ключовими гравцями українського бізнесу, української економіки, і з експертами, які є незалежні і можуть викласти своє бачення розвитку компанії. Це потрібно, щоб чітко змалювати, що буде дальше з компанією. А бізнес, відповідно, міг для себе планувати, що він буде робити», – резюмував Омелян.

Раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що «Укрзалізниця» користується своїм монопольним статусом, і саме тому постійно підвищує тарифи, не зважаючи на якість послуг, які вона надає. Тому, щоб тарифи зменшувалися, а клієнти мали гарні послуги, компанію потрібно позбавити монополії на перевезення.