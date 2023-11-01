Компенсація за зруйноване житло та жіночі купе: що зміниться з 1 листопада

Для переселенців діятимуть нові правила оформлення допомоги

Листопад потішить українців нововведеннями – громадяни, чиї оселі знищені внаслідок війни, зможуть отримати грошову компенсацію або сертифікат на нове житло. Крім того, в Україні розпочався опалювальний сезон 2023–2024 років, при цьому тарифи на тепло, водопостачання та електроенергію не зміняться.

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З 1-го числа збільшиться кількість напрямків, куди можна буде дістатися потягом у жіночому купе. Також у листопаді скоригують правила мобілізації та правила нарахування допомоги ВПО. Про це та інші зміни – у традиційному огляді «Главкома».

Новий порядок оформлення виплат для ВПО

В Україні офіційно зареєструвалися понад 2,5 млн внутрішньо переміщених осіб, яким надано грошову допомогу фото: АР

З листопада 2023 року в Україні спростять порядок оформлення виплат для внутрішніх переселенців. Тепер для отримання фінансової допомоги звертатися в ЦНАП або в «Дію» потрібно тільки одному члену сім'ї, а не всім.

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Допомога ВПО також буде надходити на один банківський рахунок відразу на всю сім'ю. Сума виплат ВПО не зміниться і складе 3 тис. грн на місяць для дітей та осіб з інвалідністю, і 2 тис. грн для всіх інших.

Нововведення стосуються тільки тих, хто звертається за грошовою допомогою вперше.

Продовжити грошову допомогу зможуть ті родини, які мають низький дохід, члена родини з інвалідністю, осіб пенсійного віку, а також трьох або більше неповнолітніх дітей та якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує чотири прожиткові мінімуми (нині – 10 728 грн для працездатної людини).

Водночас допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис. грн одним платежем.

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Виплати компенсацій за зруйноване житло

З 1 листопада українцям почнуть виплачувати компенсації за знищене через війну житло за програмою «єВідновлення». Люди, які втратили домівку, зможуть отримати сертифікат на покупку нового житла аналогічного метражу, або гроші на самостійне будівництво житла.

З 1 листопада стартує програма виплати компенсацій за повністю зруйноване під час війни житло фото з відкритих джерел

На компенсацію мають право люди, чиє житло:

зруйновано через бойові дії після 24 лютого 2022 року;

за результатами оцінки комісії не підлягає відновленню та ремонту;

розміщено на території, яка не була окупована до 24 лютого 2022;

має власника (заяву може подавати людина, яка має право власності на житло).

Подати заяву про компенсацію можна на порталі «Дія». Так, власники зруйнованого житла зможуть отримати сертифікати на покупку нового на неокупованій території України. Отримане таким чином житло не можна буде продати протягом п'яти років.

Досі кошти на ремонт (до 200 тис. грн) отримували власники пошкодженого житла, а не зруйнованого. Ця програма передбачає надання грошей на придбання будівельних матеріалів чи замовлення ремонтних послуг.

З 1 січня 2024 року в Україні планують запустити компенсації для людей, які відремонтували пошкоджене житло власним коштом.

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Потяги з жіночими купе

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда фото з відкритих джерел

З листопада жіночих купе стане більше у поїздах далекого прямування. Тепер купе тільки для жінок з'являться в рейсах №17/18 Харків – Ужгород, №29/30 Київ – Ужгород, №3/4 Запоріжжя – Ужгород та №26/236 Одеса – Рахів. Купити квитки в жіночий вагон можна буде в мобільному додатку «Укрзалізниці». Крім жінок у таких купе можуть їздити діти віком до п'яти років включно незалежно від віку.

«Наш пілотний проєкт із жіночими купе продемонстрував, що ця послуга зараз потрібна та актуальна. У середньому такі купе заповнюються на 93%. За чотири місяці ми реалізували вже 25 тис. квитків. Тому, як і обіцяли, збільшуємо кількість поїздів, де буде доступна ця послуга. Обирали «довгі» рейси, де подорожує багато жінок із дітьми, а також під’єднати до проєкту нові напрямки: Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Рахів», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Нагадаємо, що з літа 2023 року жіночі купе функціонують у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг та №15/16 Харків – Ясіня.

Комунальні тарифи в листопаді

Тарифи на комуналку в листопаді не зміняться. Тариф на світло залишиться на рівні 2,64 грн за кВт як мінімум до кінця року. Підвищення з 1 листопада стосуватиметься лише малих непобутових споживачів, які під'єднані до таких мереж:

ПАТ «Укрзалізниця»: якщо йдеться про 1-й клас напруги – 668,96 грн, 2-й клас – 843,45 грн.

ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»: 1-й клас напруги – 638,61 грн, 2-й клас – 704,87 грн.

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»: 1-й клас напруги – 661,58 грн, 2-й клас – 704,87 грн.

Тариф на газ до 1 травня 2024 року становитиме 7,96 грн за кубометр. Тариф на воду залишиться незмінним до кінця воєнного стану і буде відрізнятися по областях.

Однак суми в платіжках за комуналку зростуть, оскільки в жовтні частині українців включили опалення.

Кабмін зафіксував вартість газу для постачальників до 15 квітня 2024 року, тож тарифи на тепло для українців не зростуть фото з відкритих джерел

Субсидії на комуналку

До кінця листопада громадяни можуть звернутися до ПФУ або на портал Дія за призначенням субсидії на комунальні послуги. Право на субсидію є у сімей, які витрачають на оплату рахунків понад 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Звернутися за субсидією можуть ті, у кого змінився склад сім'ї, хто отримав відмову влітку.

Право на призначення субсидії мають домогосподарства, витрати на оплату ЖКГ яких перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї, не мають боргів за комунальні послуги або мають договір про їх реструктуризацію фото: Мінсоцполітики

Для українців, які вже отримували субсидію раніше, проведуть автоматичний перерахунок.

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Зміни у мобілізації

З 1 листопада військовозобов'язані, які змінили місце проживання або переїхали до інших міст, регіонів чи країн, мають звернутися до центру комплектування ЗСУ або консульської установи за новим місцем проживання для особистої реєстрації. Термін такого звернення становить сім днів.

Термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні поки що продовжили до 15 листопада. У разі воєнного стану військовозобов'язаними вважаються особи віком від 18 до 60 років. Але тих, хто не має військового досвіду, мобілізувати можуть лише з 27 років (закон, що передбачає зниження планки до 25 років, поки не підписаний президентом).

Мобілізація може торкнутися жінок, які перебувають на військовому обліку, а також осіб, яких виключили зі списку військовозобов'язаних та зняли з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними й вони не чинили тяжких чи особливо тяжких злочинів.

Військовозобов'язані віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані у разі, якщо вони мають бойовий досвід, є резервістами або за власним бажанням.

Загальну мобілізацію та запроваджений воєнний стан в Україні було пролонговано до 15 листопада 2023 року. Їхній початок датується 24 лютого 2022 року. Якщо продовжать дію призову, після цієї дати можливі зміни до вимог та порядку зобов'язання до служби.

«Київстар» припиняє дію послуги ММS

Мобільний оператор «Київстар» припиняє дію колись популярної послуги ММS. У листопаді абоненти оператора не зможуть їх надсилати та отримувати.

«У зв’язку з тим, що обмін MMS-повідомленнями вже не має попиту, а ця технологія застаріла, з 31 жовтня 2023 року компанія Київстар припиняє надавати послугу надсилання та отримання MMS для всіх абонентів мережі», – попередили в пресслужбі оператора.

Функція Автовідповідач у вигляді MMS та пакети MMS, які входять до деяких корпоративних тарифних планів, також припинять дію. У «Київстар» нагадали, що передавати мультимедійні повідомлення тепер можна за допомогою 4G-інтернету та популярних месенджерів.

Водійські посвідчення доставлять за кордон

У листопаді МВС запустить послугу замовлення чи відновлення посвідчень водія з доставкою в Німеччину, Чехію, Італію. Наразі ця послуга вже працює в Польщі, а надалі планується запуск у всіх країнах, що ратифікували Віденську конвенцію.

Замовити документ можна онлайн в Кабінеті водія на порталі МВС. Для цього потрібно авторизуватися, обрати причину обміну посвідчення та міжнародну доставку, ввести контактні дані, здійснити оплату (311 грн – посвідчення, 960 грн – послуга доставки). Доставку здійснює «Укрпошта» у термін до 15 днів.

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Зазначимо, особисто відновити посвідчення водія українцям можна у відділеннях ДП «Паспортний сервіс» у Польщі, Туреччині, Німеччині та Іспанії.

Надбавка до пенсії

У листопаді підвищення пенсій не передбачено фото з відкритих джерел

У листопаді не планують підвищувати пенсію. Проте виплатять стандартні щомісячні надбавки при досягненні віку:

70-74 років – 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80+ років – 570 грн.

Крім того, певні категорії пенсіонерів можуть отримувати доплати за понаднормовий стаж, який був набутий після досягнення пенсійного віку, у випадку якщо особа продовжувала працювати. Для проведення перерахунку таких доплат необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Нові будівельні норми для укриттів

З 1 листопада набувають чинності нові будівельні норми щодо споруд цивільного захисту. Йдеться про вимоги до проєктування та будівництва нових захисних споруд (укриттів, бомбосховищ) та до реконструкції та капітального ремонту існуючих.

Згідно з новими нормами, всі проєкти з відновлення житлових та громадських будівель (шкіл, лікарень, дитсадків) мають передбачати наявність облаштованих укриттів.

При новому будівництві обов'язковим є облаштування щонайменше одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення, розрахованого на 200 осіб.

Продаж деяких ліків з 1 листопада

З 1 листопада по-новому українці купуватимуть деякі лікувальні препарати за електронним рецептом. Йдеться про відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів в аптеці. Тепер – виключно на підставі електронного рецепта в ЕСОЗ. Виписати електронний рецепт на таки засіб може лікар, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і вузькопрофільний спеціаліст – хірург, онколог чи невролог. Отримати ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів.