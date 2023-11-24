Через посилену роботу та наслідки атак ворога енергоблоки ТЕС вимушені виходити у короткочасні ремонти, – ДТЕК

Протягом цієї ж доби працівники ТЕС відновили роботу трьох енергоблоків, і найближчим часом відремонтують і інше обладнання

За минулу добу ДТЕК повернув в енергосистему три енергоблоки ТЕС після короткочасних ремонтів

Внаслідок посиленої роботи енергетичного обладнання та наслідків ворожих атак енергоблоки теплоелектростанцій вимушені виходити у короткочасні ремонти. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Енерго.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В останні дні через похолодання суттєво збільшилося навантаження як на українську енергосистему, так і теплову генерацію зокрема. Водночас через посилену роботу, а також наслідки атак ворога, енергоблоки електростанцій періодично змушені виходити у короткочасні позапланові ремонти», – йдеться в ньому.

Зазначається, що за минулу добу таких блоків було шість. Протягом цієї ж доби працівники ТЕС відновили роботу трьох енергоблоків, і найближчим часом відремонтують і інше обладнання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Окремо слід зазначити, що прифронтові ТЕС регулярно обстрілюються артилерією ворога, і відновлення обладнання займає більше часу. Енергетики ДТЕК продовжують робити усе можливе для підтримання надійності енергосистеми усіма доступними потужностями», – наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, для підтримки стабільної роботи енергосистеми за 10 місяців цього року теплоелектростанції «ДТЕК Енерго» згенерували 12,3 млрд кВт*год електроенергії.