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Чотири блоки ТЕС відключено від енергосистеми: до чого готуватися українцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чотири блоки ТЕС відключено від енергосистеми: до чого готуватися українцям
Відключено в аварійний ремонт протягом доби чотири енергоблоки на теплоелектростанціях у різних регіонах
фото з відкритих джерел

У кількох сотнях населених пунктів енергопостачання відсутнє через різні аварії

Чотири енергоблоки теплоелектростанцій (ТЕС) у різних регіонах переведено у стан короткострокового аварійного ремонту. Водночас енергетики запевняють, що перебоїв з електроенергією не буде, оскільки енергосистема впорається зі збільшеним навантаженням. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Відключено в аварійний ремонт протягом доби чотири енергоблоки на теплоелектростанціях у різних регіонах», – ідеться в повідомленні.

У компанії також зазначили: зараз немає підстав для обмежень в енергосистемі. Вони можуть виникнути, якщо російські окупанти влаштують нові обстріли енергоінфраструктури України.

Крім того, у країні не застосовуються графіки відключень світла. Утім, у кількох сотнях населених пунктів енергопостачання все ж відсутнє через різні аварії.

«Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 444 населених пункти. Через погодні умови на ранок знеструмлено понад 200 населених пунктів. Негода триває у східних областях», – розповіли енергетики.

Раніше повідомлялося, що ворожий удар по енергооб'єкту на Одещині не вплинув на роботу української енергосистеми. Вона працює стабільно. 

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Теги: окупанти ремонт негода Укренерго енергетика

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