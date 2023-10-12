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«Цілі Кремля набагато ширші, ніж Україна»: Кулеба розповів про ризики заморозки війни

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Цілі Кремля набагато ширші, ніж Україна»: Кулеба розповів про ризики заморозки війни
Глава МЗС України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Кулеба наголосив, що лише нищівна поразка в Україні здатна протверезити Росію

Росія хоче заморозити війну, яку розв’язала проти України, щоб підсилитися. Росія може вибрати своєю новою ціллю не лише Україну, якщо зараз заморозити війну. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Кулеба нагадав попередження Президента України Володимира Зеленського: якщо дати Росії паузу та не підвищувати тиск, до 2028 року вона відновить свій військовий потенціал і буде готовою до нової хвилі агресії.

«Якщо піти за таким небезпечним сценарієм, рівень пропаганди в Росії лише зростатиме за ці чотири роки; ненависть до України, інших країн Європи, інших народів буде надалі збільшуватися; російська ультранаціоналістична, фашистька, реваншистська риторика стане ще більш отруйною. Чи за таких умов хтось справді вірить, що лише Україна буде під загрозою нової хвилі агресії в 2028 році?», – зазначив глава МЗС.

Кулеба наголосив, що лише нищівна поразка в Україні здатна протверезити Росію. 

«Ми всі маємо усвідомлювати, що на кону. Цілі Кремля набагато ширші за Україну. Разом ми здатні уникнути гіршого сценарію. Це важкий, але досяжний шлях. Шлях до перемоги України. Давайте працювати разом, щоб тримати браму Європи зачиненою та захищеною від російського терору. Це забезпечить десятиліття миру та процвітання на європейському континенті», – підкреслив він.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру. Єдиний, хто проголосував проти резолюції про підтримку України – Мирослав Вуйчич з Боснії та Герцеговини.

Теги: росія Україна Дмитро Кулеба

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