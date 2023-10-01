Влада оцінила, як ситуація з тимчасовим бюджетом США вплине на допомогу Україні

За словами Ніколенка, підтримка України залишається непохитною як в Адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу

Триває робота над тим, щоб нове бюджетне рішення Штатів включало кошти для допомоги Україні

Ситуація з тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook.

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«Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 млрд доларів США на оборонку та 1,23 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти», – написав представник МЗС.

За словами Ніколенка, навпаки, саме шатдаун (припинення роботи уряду) у США мав би негативний вплив на втілення поточних програм для України.

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Зараз влада працює з американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення Штатів, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для допомоги Україні.

«Не забуваємо, що в США зараз тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані з американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в Адміністрації США, так і в обидвох партіях і палатах Конгресу США, а головне – серед американського народу», – наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, що 30 вересня Палата представників США ухвалила фінансування уряду, однак без допомоги для України. Це було потрібно для уникнення шатдауну.

Президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди.

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Раніше Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.

До слова, у Держдепі зазначали, що шатдаун міг би вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї.