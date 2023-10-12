ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

Володимир Зеленський: «Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче»

Сьогодні, 12 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи під час дебатів ухвалила одразу дві резолюції на підтримку України. Зокрема визнано Голодомор злочином геноциду та наміром знищити українську державу, її мову та культуру. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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«Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче», – написав Зеленський у Твіттер.

Єдиний, хто проголосував проти резолюції про підтримку України – Мирослав Вуйчич з Боснії та Герцеговини

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До відома у ПАРЄ відбулись об’єднані дебати: «Роль Ради Європи у запобіганні конфліктам, відновленні довіри до міжнародних інституцій та сприянні глобальному миру» та «Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі». Відповідно були ухвалені дві резолюції – обидві абсолютною більшістю голосів (70 – за, 1 – проти та 73 – за, 1 – проти).

Нагадаємо, раніше Італія визнала Голодомор геноцидом українців. Також 7 липня палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.