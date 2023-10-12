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Росія заявила про збиття безпілотника на підльоті до Білгорода: спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія заявила про збиття безпілотника на підльоті до Білгорода: спалахнула пожежа
фото: Telegram

Дрон був збитий на підльоті до Білгорода

У ніч проти 12 жовтня в Білгородській області РФ система ППО збила безпілотник, унаслідок чого почалася пожежа і постраждали двоє людей. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

За його словами, дрон був збитий на підльоті до Білгорода.

«Унаслідок падіння уламків сталося загоряння приватного житлового будинку. Є двоє постраждалих: чоловік і жінка. Бригадою швидкої їх доставляють до міської лікарні №2 міста Бєлгорода. Ще двоє людей, можливо, перебувають під завалами. Усі оперативні служби працюють на місці», – ідеться в повідомленні.

Міноборони РФ традиційно звинуватило в атаці Україну, заявивши, що наліт було здійснено приблизно о 23:50 11 жовтня.

«Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області», – заявили в міноборони країни-агресора.

Місцеві Telegram-канали поширюють відео та фото з місця події.

Раніше повідомлялося, що губернатор Брянської області (Росія) Олександр Богомаз заявив, що у ніч на 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району. 

Нагадаємо, 5 жовтня зранку губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вночі українські безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у трьох прикордонних районах області. У результаті атаки були знеструмлені населені пункти.

Теги: пожежа росія Міноборони РФ безпілотник відео Білгород

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