США можуть оголосити про передачу Україні Atacms вже цього тижня – Newsweek

Ракети, найімовірніше, з'являться на полі бою наступного тижня без необхідності навчання

Сполучені Штати можуть ухвалити рішення про передачу Україні ракети Atacms з касетною бойовою частиною вже цього тижня. Таку заяву зробив колишній спецпомічник командувача ЗСУ Валерія Залужного, президент Американського університету в Києві Ден Райс у коментарі Newsweek.

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«Цього тижня, ймовірно, буде схвалено рішення щодо касетних ракет Atacms», – сказав він, посилаючись на «американських осіб, які приймають рішення», і тих, хто повинен здійснити поставку цих снарядів в Україну.

«Отримання згоди на передачу Himars Dpicm цього тижня змінить правила гри. Вони, швидше за все, з'являться на полі бою наступного тижня без необхідності навчання та змін, що матиме величезне значення. Коли ці ракети запускаються, вони перетинають звуковий бар'єр. Для мене це звук свободи», – підкреслив Райс.

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Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів. Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні. Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Раніше повідомлялося, що у Білому домі тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності Atacms. Поки що рішення не ухвалено.