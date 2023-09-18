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Як російський хутір Петрушово став символом пропаганди (розслідування)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як російський хутір Петрушово став символом пропаганди (розслідування)
Петрушово розташоване за 160 км від Рязані та за 300 км від Москви
фото з відкритих джерел

Француженка Комо переїхала у Росію попри те, що її дід утік звідти від більшовиків

Петрушово – село в Рязанській області Росії, де постійно мешкають приблизно 40 осіб. У серпні 2023 року воно потрапило на обкладинки європейських і американських видань. Виявилося, там зняла будинок Карін Кнайсль – колишня міністерка закордонних справ Австрії, на весіллі якої в серпні 2018 року танцював Володимир Путін. Проте вона не єдина іноземна мешканка глибинки – так, російське село стало символом пропаганди. Про Петрушово та його гостей написав «Берег».

Село розташоване за 160 км від Рязані та за 300 км від Москви. 68-річна француженка Ірен Комо – одна з відомих іноземних мешканок російської глибинки. Завдяки їй Петрушово з'являлося на сторінках західних ЗМІ ще в 1990-х. А 2001 року видання The Moscow Times писало: «Коли Ірен Комо вперше сіла на поїзд до Москви з її рідного Парижа 1964 року, вона ще не знала, що ця подорож розтягнеться на все життя».

Комо – внучка емігрантів із Росії. Її дідусь Андрій Кофод – росіянин данського походження. На початку ХХ століття він був статським радником і одним із керівників аграрної реформи уряду Петра Столипіна. Рятуючись від революції, він із російською дружиною влаштувався в Данії, а потім у Франції.

Ірен Комо
Ірен Комо
фото з відкритих джерел

Ірен Комо завжди цікавили історія сім'ї та Радянський Союз – попри те, що дід утік із Росії від більшовиків. Тому жінка відучилася на радянолога. На момент розпаду СРСР Комо працювала помічницею міністра промисловості Франції з політичних питань, а після подій 1991 року вирішила не втрачати шанс попрацювати в новій країні. Їй «це було цікавіше, ніж спілкування з французькими банкірами».

У Росії Ірен Комо стала радницею Європейського банку реконструкції та розвитку в Москві та підробляла консультантом в уряді Санкт-Петербурга під керівництвом Анатолія Собчака. Так вона познайомилася з Володимиром Путіним, Германом Грефом і Анатолієм Чубайсом.

На початку 1990-х Комо вийшла заміж за першого міністра енергетики РФ Володимира Лопухіна та очолила European Business Club (консалтингову компанію). А ще завдяки чоловікові Ірен Комо дізналася про Петрушово – саме його знайомі розповіли подружжю про селище.

У 1995 році Комо за $10 тис. купила в Петрушово дві дачні ділянки з застарілими будинками. Коли вона запропонувала Лопухіну провести літо в селі, він заявив, що віддає перевагу Мілану. Однак Комо не відмовилася від своєї «дворянської мрії» навіть після того, як вони з Лопухіним розлучилися, – і під час кризи 1998 року придбала в Петрушово дві колишні школи початку ХХ століття за $2,4 тис. Найнявши архітекторів і ландшафтних дизайнерів, француженка об'єднала будівлі в одну садибу.

За Комо в Петрушово потягнулися її друзі – ті, кого місцеві жителі називають «нашими французами»: військова журналістка Анн Ніва і професор Вищої комерційної школи Парижа (HEC Paris) Філіп Пеле-Кламур. Він одружився з HR-спеціалісткою Ольгою родом із сусіднього селища Тума. За словами Кладо, саме на Ольгу записаний будинок, який зняла Карін Кнайсль.

Зауважимо, Комо пішла з життя у грудні 2020 року.

«Село Петрушово справжня глухомань. Навіть магазину немає. Три рази в село приїжджає автолавка. Там морожені кури, цукерки, консерви й дамські колготки. Ну і хліб, звісно. А якщо щось знадобиться, то на велосипед або машину (якщо вона, звісно, є) і за 15 км до Гуся-Залізного. А у неділю на ринок у Касимов. Дорога як у будь-якому російському селі – латана-перелатана», – пишуть про глибинку російські журналісти.

До слова, колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці. У Петрушовому Кнайсль продовжує писати книги, займатися викладанням, також її запросили працювати до центру Gorki при Санкт-Петербурзькому державному університеті.

«Було непросто приїхати сюди, але я намагаюся знайти свій шлях, хоч це нелегко. Тут мені подобається, у цьому селі дуже мило. Я приступила до роботи, продовжую викладання та навчання, пишу свої книги, навчаю мову. Мені довелося залишити своє колишнє життя, почати все спочатку, а у 60 років це непросто», – зазначила ексміністерка.

Утім Кнайсль відцуралася від російського паспорта. «Я хочу наголосити, що у мене немає жодного іншого громадянства, крім австрійського, і про російське я не просила», – сказала вона. Позбавити колишню міністерку громадянства Австрії запропонував директор академії у Відні, де вона викладала 20 років – після чуток, що вона хоче отримати російський паспорт.

Раніше Кнайсль похвалилася пропагандистам, що російське село Петрушово в Рязані, де вона тимчасово проживає, краще, ніж курортні острови Мальдіви та Сейшели. Вона уточнила, що орендує в Петрушово «маленький сільський будиночок» та додала, що після життя в російській глибинці повернеться до Лівану, де проживала останнім часом.

«Мені подобається життя тут. Я розумію цей світ, я розуміла його, коли була дівчиною. Бабусі, яблучка, літо, плавати в річці. Це хороше життя. Мені не потрібні Мальдіви чи Сейшели. Це краще», – наголосила експолітикиня.

Проте згодом стало відомо, що ексглава МЗС Австрії переїде жити до Санкт-Петербурга для роботи в центрі GORKI (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), яким вона керує. 

До слова, у минулому ексміністерки є цікаві подробиці. На батьківщині до Кнайсль ставляться негативно. Дехто до того ж звинувачує її у вбивстві власного собаки. 2020 року ексміністерка звинуватила чоловіка в домашньому насильстві (проте сам Майлінгер стверджував, що тільки намагався заспокоїти дружину, яка била його), а потім нібито вирішила помститися йому, приспавши боксера, який жив у їхній сім'ї всього кілька тижнів. За офіційною версією, причиною цього рішення була серцева недостатність тварини, але журналісти та зоозахисники підозрюють, що пес був абсолютно здоровим. 2021 року стало відомо, що Кнайсль і Майлінгер більше не живуть разом, хоча повідомлень про їхнє розлучення досі не було.

Читайте також: Путін повеселився на весіллі австрійського міністра: фото
Теги: росія село

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