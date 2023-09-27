Кабмін оцінив ймовірність підвищення тарифів, Росія показала адмірала, що «воскрес». Головне за 27 вересня

Тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку, забезпечать субсидіями

Уряд заявив про готовність підвищити тарифи на комуналку, Соколов нібито вперше публічно виступив після чуток про його смерть, Україна може відкликати позови до СОТ через зерно. «Главком» зібрав у добірку новини 27 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Кабмін відповів на пропозицію США підвищити тарифи на комуналку

Міністр соцполітики Оксана Жолнович розповіла, чи планує Кабмін впроваджувати рекомендацію США щодо лібералізації тарифів на газ та електроенергію. В етері телемаратону вона пояснила, що дійсно йдеться про можливість підвищувати ціни, проте водночас будуть захищати тих українців, які не можуть платити більше, субсидіями.

«Воскреслий» командувач Чорноморського флоту вперше публічно виступив

Командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов нібито вперше публічно виступив після чуток про його смерть. Соколов повідомив журналістам, що Чорноморський флот нібито «успішно виконує завдання командування», а його подвиги «не сходять з екранів російського телебачення».

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Україна може відкликати позови до СОТ через зерно

Україна відкличе свої позови до Світової організації торгівлі проти трьох країн Євросоюзу лише за умови, якщо отримає гарантії відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі телемарафону.

США знайшли нових постачальників запчастин для «Шахедів»

Санкційний підрозділ Міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти п'яти компаній та двох фізичних осіб, які причетні до виробництва безпілотників Shahed-136. Насамперед йдеться про іранську компанію Pishgam Electronic Safeh (PESC), яка закупила тисяч сервоприводів для іранських дронів.

Стало відомо, чому Німеччина відкладає передачу Україні ракет Taurus

Німеччина відкладає відправку Україні ракет великої дальності Taurus через побоювання в нібито прямій конфронтації з Росією. Причиною побоювань є припущення, що для передачі таких ракет Німеччині знадобиться відправити в Україну фахівців для роботи «на землі». Саме це, на думку Берліна, нібито є прямою конфронтацією з Росією.