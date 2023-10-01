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У Росії не визначилися, які українські території вважати анексованими

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії не визначилися, які українські території вважати анексованими
У Росії святкували «День возз’єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей з Росією»
фото з відкритих джерел

Окупаційні чиновники публікують карти, де окуповані території позначені по-різному

Кремль ще досі не знає, які українські території анексувала Росія. Різні окупаційні чиновники на так званий «День возз’єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей з Росією» публікують різні карти. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

«Кремль, здається, ще не визначився, які українські території йому називати анексованими Росією. Це призводить до непорозуміння серед російських урядовців і окупаційних чиновників навіть через рік після незаконної анексії окупованих територій», – зазначають у звіті.

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня виступив із промовою на честь так званого «Дня возз’єднання ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей з Росією». Під час промови він повторив стандартну риторику щодо міжнародної легітимності незаконних референдумів. Він звинуватив Захід у розв’язанні війни в Україні та висловив єдність між Росією та окупованими територіями України.

Севастопольський окупаційний губернатор Михайло Развожаєв опублікував у Telegram-каналі листівку, на якій зображені весь Крим, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області як територія Росії.

Адміністрація окупованої Херсонської області опублікувала іншу карту, на якій російська територія приблизно простягалася до нинішньої лінії фронту на чотирьох нещодавно анексованих територіях.

Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, заявив, що війна в Україні буде тривати доки «не будуть звільнені споконвічно російські території».

Незрозуміла заява Медведєва та різні карти окупованих територій свідчать про те, що Кремль ще не уточнив, які території він стверджує, що анексував або має намір анексувати.

Нагадаємо, Путін вигадав нове «свято» для окупованих територій. Президент Росії вніс до Держдуми законопроєкт про запровадження 30 вересня «днем возз'єднання» РФ та окупованих українських територій. 

Теги: росія війна путін окуповані території

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