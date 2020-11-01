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    Події в Україні

    У 2021 році Україна і ЄС підпишуть угоду про спільний авіапростір, – Кулеба

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    &nbsp;Кулеба заявив, що угода про спільний авіаційний простір з ЄС запланована на 2021 рік - У 2021 році Україна і ЄС підпишуть угоду про спільний авіапростір, – Кулеба
     Кулеба заявив, що угода про спільний авіаційний простір з ЄС запланована на 2021 рік

    Угоду повинні підписати, якщо не станеться форс-мажорів

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що угода про спільний авіаційний простір з Європейським союзом запланована на 2021 рік. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Новое время».

    «Що стосується загального авіаційного простору, то якщо не відбудеться ніяких форс-мажорів, то в наступному році ми його підпишемо. За угодою про асоціацію, то угода буде рухатися тільки вперед», – сказав Кулеба.

    Він додав, що зараз МЗС займається лібералізацією візового режиму з великою Британією, хоча питання безвізу як з ЄС не на порядку денному.

    На думку президента Володимира Зеленського, угоду про спільний авіаційний простір з ЄС підпишуть на початку 2021 року.

    Крім того, Президент України заявив, що саміт Україна – ЄС засвідчив, що країна є цікавою, перспективною і відповідальною, не боїться викликів і впевнено йде до повноправного членства у Євросоюзі.

    Як повідомлялося, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт ЄС-Україна, під час якого сторони розглянули пріоритетні питання двосторонніх відносин.

    Нагадаємо, в квітні 2020 року стало відомо, що Україна запропонувала угоду про Спільний авіаційний простір з Євросоюзом.

    МЗС ЄС міністр саміт Україна президент Дмитро Кулеба
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