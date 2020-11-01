У 2021 році Україна і ЄС підпишуть угоду про спільний авіапростір, – Кулеба

Кулеба заявив, що угода про спільний авіаційний простір з ЄС запланована на 2021 рік

Угоду повинні підписати, якщо не станеться форс-мажорів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що угода про спільний авіаційний простір з Європейським союзом запланована на 2021 рік. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Новое время».

«Що стосується загального авіаційного простору, то якщо не відбудеться ніяких форс-мажорів, то в наступному році ми його підпишемо. За угодою про асоціацію, то угода буде рухатися тільки вперед», – сказав Кулеба.

Він додав, що зараз МЗС займається лібералізацією візового режиму з великою Британією, хоча питання безвізу як з ЄС не на порядку денному.

На думку президента Володимира Зеленського, угоду про спільний авіаційний простір з ЄС підпишуть на початку 2021 року.

Крім того, Президент України заявив, що саміт Україна – ЄС засвідчив, що країна є цікавою, перспективною і відповідальною, не боїться викликів і впевнено йде до повноправного членства у Євросоюзі.

Як повідомлялося, 6 жовтня в Брюсселі відбувся 22-й саміт ЄС-Україна, під час якого сторони розглянули пріоритетні питання двосторонніх відносин.

Нагадаємо, в квітні 2020 року стало відомо, що Україна запропонувала угоду про Спільний авіаційний простір з Євросоюзом.