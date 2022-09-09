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Окупанти атакували Харків ракетами та реактивними системами: є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували Харків ракетами та реактивними системами: є загиблі
Одна ракета влучила в землю поблизу приватних будинків у Харківському районі
фото ілюстративне

Внаслідок обстрілів за добу загинули п'ятеро людей

Цієї ночі ворог інтенсивно завдавав ракетні та удари з реактивних систем залпового вогню по Харкову й області. Частина ракет «самоліквідувалася» на території РФ. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок обстрілів загинула 53-річна жінка.

Вночі рашисти також наносили інтенсивні удари по Харківському району – одна ракета влучила в землю поблизу приватних будинків, пошкоджено вікна. Зранку медики госпіталізували чоловіка в Дергачівській громаді, де також окупанти продовжують чинити терор проти мирного населення.

«Чугуївський район також піддавався активним обстрілам росіян. У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди», – зазначає голова ОВА.

Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей: вісім – у Харкові, одного – в Лозівськосу районі, одного – в Чугуївському районі. Пятеро людини за добу загинули (троє – Харків, одна – Чугуївщина, одна – Ізюмський район).

Нагадаємо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: Харків окупанти війна Україна ракета населення рашисти ворог

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