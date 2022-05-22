У Білорусі похоронили кількох найманців, які воювали на боці Росії

За участь у бойових діях на українській території білорусам обіцяють гроші

Білоруси підписують контракти із різними російськими ПВК через гроші

У кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, що зголосилися укласти контракти з російськими приватними військовими компаніями. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, жалобні заходи за загиблим солдатом-контрактником пройшли в місті Мар’їна Горка Мінської області, тут базується 5 окрема бригада спеціального призначення. В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.

Загалом участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. У частинах не проводиться серйозної агітації чи пропагандистських заходів. Утім, відомо про випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив для цього – гроші, які обіцяють за участь у бойових діях на українській території.

Але після низки похорон та звісток про «зниклих безвісти» кількість охочих випробувати долю зменшилась.

Нагадаємо, білоруський прем'єр-міністр Роман Головченко заявив, що Білорусь не збирається брати участь збройним шляхом у війні Росії проти України.

Нагадаємо, що біля українських кордонів на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь (до семи батальйонів) на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

В період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів території України з боку Білорусі.

До слова, 20 травня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вирушив на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

В інтерв'ю програмі ЖВЛ тележурналіст та відомий інтерв'юер Дмитро Гордон згадав своє інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Їхня розмова проходила два роки тому. Тоді Гордон запитав співрозмовника, чи можливе таке, що з території Білорусі російські війська прийдуть до України. На що Лукашенко відповів: Ніколи. Тим більше, зі зброєю. З початком повномасштабної війни РФ проти України фрагмент цього інтерв'ю у мережі став вірусним. Сьогодні, каже ведучий, він змушений констатувати, що Лукашенко обдурив.

Як повідомлялося, Житомирщина укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, аби не допусти повторного вторгнення ворожих військ.

20 травня російські військові здійснили атаку по Житомирській області. Були зафіксовані два вибухи у місті Малин.

Внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків.



