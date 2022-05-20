Україна укріпить кордон із Білоруссю, аби запобігти повторній навалі рашистів

Житомирщина зміцнить ділянку українсько-білоруського кордону, щоб завадити другому наступу Росії

Житомирщина укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, аби не допусти повторного вторгнення ворожих військ. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

«Ми об’їжджали позиції наших батальйонів територіальної оборони, які розташовані на кордоні з Білоруссю… Вони вже досить непогано окопалися на кордоні, і ми розуміємо, що другої спроби у ворога не буде. Не буде можливості зайти в Україну так, як вони зайшли 24 (лютого, – ред.). З 1 травня ми почали будувати по всій лінії й бетонні блоки», – зазначив Сухомлин.

За його словами, до зміцнення державного кордону в межах Житомирської області залучать також комунальні підприємства. Окрім того, за всіма містами області закріплять ділянки, які вони облаштовуватимуть.

«Ми побудуємо нормальну лінію оборони, щоб захисники були захищені бетоном та всім іншим, і для того, щоб спроб зайти з Білорусі в білоруської армії разом із російською не було», – додав міський голова Житомира.

Протяжність українсько-білоруського кордону в межах Житомирської області становить понад 250 км.

Нагадаємо, сьогодні російські військові здійснили атаку по Житомирській області. Були зафіксовані два вибухи у місті Малин.