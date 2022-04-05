Верещук підсумувала роботу гуманітарних коридорів 5 квітня

Гуманітарними коридорами з Маріуполя до Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей

Із окупованого Маріуполя вдалося вирватися 1 496 людям

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за 5 квітня.

Усього 3 846 людей було евакуйовано сьогодні.

Гуманітарними коридорами з Маріуполя до Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. Із них із Маріуполя – 1 496.

Також 720 людей доїхали з міст Запорізької області – Бердянська, Пологів, Василівки, Мелітополя.

Колона з семи автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась за погодженим маршрутом у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутися. Дорогою цими автобусами були евакуйовані маріупольці і місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує більше 40 приватних автомобілів. Вони зараз проходять пункти пропуску у місті Василівка. Вже в найближчий час 400 людей будуть у безпеці у Запоріжжі.

Також до міста Запоріжжя повернулися 17 мікроавтобусів, які відправили вранці до Бердянська, на них евакуювали 150 людей.

З міст Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної у Луганській області вдалося забрати 1080 людей.

Нагадаємо, що відновлюється автомобільне сполучення Чернігова з Києвом.