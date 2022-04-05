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    У російському Бєлгороді знову лунали вибухи (фото)

    У російському Бєлгороді знову лунали вибухи (фото)

    Подробиці події наразі не відомі

    У Бєлгороді знову чутно «хлопки» невідомого походження і видно клуби диму в небі. Про це повідомляють очевидці у місцевому телеграм-каналі «Жесть Белгород».

    «Бєлгородці повідомляють про чергові «хлопки» у небі. Подробиці невідомі», – зазначається у коментарі до оприлюднених світлин.

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    У російському Бєлгороді знову лунали вибухи (фото)
    У російському Бєлгороді знову лунали вибухи (фото)
    У російському Бєлгороді знову лунали вибухи (фото)

    Як повідомлялося, 3 квітня знову два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

    Нагадаємо, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

    Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту. Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У російському Бєлгороді знову лунали вибухи (фото)