У російському Бєлгороді знову лунали вибухи (фото)

Подробиці події наразі не відомі

У Бєлгороді знову чутно «хлопки» невідомого походження і видно клуби диму в небі. Про це повідомляють очевидці у місцевому телеграм-каналі «Жесть Белгород».

«Бєлгородці повідомляють про чергові «хлопки» у небі. Подробиці невідомі», – зазначається у коментарі до оприлюднених світлин.

Як повідомлялося, 3 квітня знову два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Нагадаємо, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту. Тим часом Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ.