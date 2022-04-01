Міноборони прокоментувало підрив нафтобази у Бєлгороді

«Україна не несе відповідальності за прорахунки й катастрофи в РФ»

Міністерство оборони України у відповідь на питання про вибух на нафтобазі, розташованій у Бєлгородській області Російської Федерації, заявило, що не несе відповідальність за надзвичайні події на території РФ. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник.

«Станом на сьогоднішній день, українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. Це не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, катастрофи і всі події, які відбуваються на території РФ. Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому, я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати», – заявив полковник.

Полковник Олександр Мотузяник

Мотузяник відмовився від інших коментарів з приводу інциденту.

«Я відповів на це питання, і додати з цього приводу мені нічого», – підсумував він.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Пожежа на нафтобазі викликала шалений ажіотаж серед бєлгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довжелезні черги.

Адміністрація президента Росії відмовилася назвати причиною пожежі авіаудар гелікоптерів Збройних сил України, але при цьому речник Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв, що ця пожежа вплине на переговори між Україною та Росією, створюючи «некомфортні для продовження переговорів умови».

Депутат Державної думи РФ Дмитро Новіков упевнений, що «атака на нафтобазу», яка мала місце у Бєлгороді, це лише провокація. За словами Новікова, який займає посаду першого заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ, такі «окремо взяті провокації» не повинні впливати на глобальні речі, на кшталт українсько-російських переговорів.

Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» у інциденті не шукали.