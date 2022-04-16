У Бородянці встановили перші модульні будинки: хто в них житиме

Будинки передав Україні колишній губернатор штату Нью-Йорк Джорджем Патакі

У Бородянці встановили перші модульні будинки для проживання співробітників ДСНС та волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста російських окупантів. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше 18 таких конструкцій надав Закарпатській обласній військовій адміністрації колишній губернатор штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час свого візиту в Україну.

«Але на прохання Офісу президента 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії. Також була встановлена точка для харчування», – пояснив Єрмак.

Раніше повідомлялося, що Бородянка починає потроху оговтуватись після російської окупації. На вулицях починає збільшуватись кількість людей, прибирається сміття.

На даний час у селищі працюють сотні волонтерів та співробітників ДСНС, розбирають завали та розмінують території.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте 11 квітня відвідали звільнене смт Бородянка в Київській області.

Селище Бородянка на Київщині звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю. Про звірства, які чинили нелюди, розповів очільник громади Георгій Єрко.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка.