Борони Господи українського президента бачити чегеварою!

Треба вилучити ці осоружні футболки і не ганьбитися на цілий світ, подаючи себе неосвіченими ліваками часів ностальгійної радянщини

Че Гевара особисто підписував накази на розстріли й полюбляв із насолодою бути присутнім під час тортур

Випадково на футболці спікера парламенту (!) побачив стилізацію фото президента України (!) під Че Гевару (!!!). Вельми прикро таке бачити. І не лише з міркувань «культу особистості», притаманного лише недорозвинутим або східним суспільствам. Справа в іншому: більш огидної паралелі годі й придумати!

Че Гевара – це розтиражований СССР-ом образ симпотного сексі-революціонера. Крім милого берета й звабливого погляду, там нічого милого нема й близько.

Рафінований лівак-соціаліст. Садист. Терорист. Партизан недороблений. Поплічник Фіделя Кастро. Че Гевара особисто підписував накази на розстріли й полюбляв із насолодою бути присутнім під час тортур. Махровий екстреміст. Ідейний ленінець. Прибічник маоїстського тоталітаризму з виправданням революційного насильства. Хунвейбін нарваний. Че Гевара став іконою (в тім числі поп-арт) яксамраз для таких самих відморожених марксистів, як він сам.

Боронь Господи українського президента бачити чегеварою! Стилізувати верховного головнокомандувача модерної європейської армії під цього латиноамериканського чокнутого – це треба бути повним невігласом. Або типовим совєтським человеком без знання історії. Це навіть образливо для сотень тисяч захисників України, які ніколи в житті не хотіли би бути під проводом новітнього чегевари, бо вони воюють якраз проти того самого явища лівого психопатного революціонізму.

Треба вилучити ці осоружні футболки і не ганьбитися на цілий світ, подаючи себе неосвіченими ліваками часів ностальгійної радянщини.

Стилізація під комуняків під час війни з комуняками - то є недобре.

Джерело: блог Остапа Дроздова

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