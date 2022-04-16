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    Думки вголос

    Борони Господи українського президента бачити чегеварою!

    Треба вилучити ці осоружні футболки і не ганьбитися на цілий світ, подаючи себе неосвіченими ліваками часів ностальгійної радянщини - Борони Господи українського президента бачити чегеварою!
    Треба вилучити ці осоружні футболки і не ганьбитися на цілий світ, подаючи себе неосвіченими ліваками часів ностальгійної радянщини

    Че Гевара особисто підписував накази на розстріли й полюбляв із насолодою бути присутнім під час тортур

    Випадково на футболці спікера парламенту (!) побачив стилізацію фото президента України (!) під Че Гевару (!!!). Вельми прикро таке бачити. І не лише з міркувань «культу особистості», притаманного лише недорозвинутим або східним суспільствам. Справа в іншому: більш огидної паралелі годі й придумати!

    Че Гевара – це розтиражований СССР-ом образ симпотного сексі-революціонера. Крім милого берета й звабливого погляду, там нічого милого нема й близько.

    Рафінований лівак-соціаліст. Садист. Терорист. Партизан недороблений. Поплічник Фіделя Кастро. Че Гевара особисто підписував накази на розстріли й полюбляв із насолодою бути присутнім під час тортур. Махровий екстреміст. Ідейний ленінець. Прибічник маоїстського тоталітаризму з виправданням революційного насильства. Хунвейбін нарваний. Че Гевара став іконою (в тім числі поп-арт) яксамраз для таких самих відморожених марксистів, як він сам.

    Боронь Господи українського президента бачити чегеварою! Стилізувати верховного головнокомандувача модерної європейської армії під цього латиноамериканського чокнутого – це треба бути повним невігласом. Або типовим совєтським человеком без знання історії. Це навіть образливо для сотень тисяч захисників України, які ніколи в житті не хотіли би бути під проводом новітнього чегевари, бо вони воюють якраз проти того самого явища лівого психопатного революціонізму.

    Треба вилучити ці осоружні футболки і не ганьбитися на цілий світ, подаючи себе неосвіченими ліваками часів ностальгійної радянщини.

    Стилізація під комуняків під час війни з комуняками - то є недобре.

    Джерело: блог Остапа Дроздова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Борони Господи українського президента бачити чегеварою!