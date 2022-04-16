За скільки хвилин російські ракети долітають з Білорусі до Києва: пояснення генерала СБУ

У жителів Києва у разі запуску російської ракети з Білорусі є всього 10 хвилин, щоб сховатися

У жителів Києва у разі запуску російської ракети з Білорусі є всього 10 хвилин, щоб сховатися

За словами Андрія Кожем'якіна, багато киян після звільнення від окупантів Київської області розслабилися

У жителів Києва у разі запуску російської ракети з Білорусі є всього 10 хвилин на те, щоб дістатися до найближчого укриття. Про це розповів генерал СБУ у відставці, народний депутат від «Батьківщини» Андрій Кожем'якін в інтерв'ю Олесі Бацман.

За його словами, багато киян після звільнення від окупантів Київської області розслабилися і менш активно реагують на повітряну тривогу.

«У перші два-три тижні люди в Києві спускалися в бомбосховища, ховалися в підвалах. Це було системно, багато жили в укриттях з дітьми, не піднімалися на поверхню. Ракетних ударів після звільнення Київської області стало менше. Людині властиво розслаблятися. Особливо тим, хто не служив у Збройних силах, не підкорявся статуту. Тому потрібно вести роз'яснювальну роботу. Ворог ще не розбитий. Він на нашій території. Загроза залишається», – пояснив Кожем'якін.

Він також зазначив, що ракета, випущена з окупованого Криму, летить 30-40 хвилин.

«На жаль, немає стільки часу, коли ракета вилітає з Білорусі. Час скорочується в три рази – 10-12 хвилин підліт. Наша ППО працює ефективно, але все одно є ситуація, коли ракети досягають мети. Але і збиті ракети становлять загрозу для будинків, коли розсипаються уламки. Завдяки допомозі партнерів, американської, британської, польської розвідок, ми отримуємо дуже швидко інформацію про старт ракет. Як тільки спрацьовує сирена, треба відразу направлятися в бомбосховище або йти в інше укриття, яке захистить», – зауважив Кожем'якін.

Як відомо, 16 квітня літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області. Російські винищувачі злітали з білоруського аеродрому Барановичі. Крім цього, окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше Кожем'якін спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні. За його словами, це може статися вже через три місяці.