Єрмак показав, як ворожі крилаті ракети ширяють у небі над Україною (відео)
Ракети летять по житлових будинках українських мирних міст
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак показав, як у небі над Україною літають ворожі крилаті ракети. Відповідне відео він виклав у своєму Telegram-каналі.
«Ось так виглядає російська слабкість. Ці ракети летять по житлових будинках наших мирних міст, більшість збиваються героїчними ППО», – написав Єрмак.
Глава Офісу президента також додав, що Росія не може перемогти Україну, а здатна тільки запускати такий металобрухт з чужих територій, сховавшись подалі від ЗСУ.
«Бо в справжньому бою наша армія сильніша», – підсумував він.
Нагадаємо, у суботу, 16 квітня, літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області.
російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.
Також під ранок 16 квітня Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко.
У ніч проти 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, але госпіталізація їй не знадобилася.
Раніше СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.