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    Події в Україні

    Єрмак показав, як ворожі крилаті ракети ширяють у небі над Україною (відео)

    Росія не може перемогти у справжньому бою, тому скидає ракети на мирні українські міста - Єрмак показав, як ворожі крилаті ракети ширяють у небі над Україною (відео)
    Росія не може перемогти у справжньому бою, тому скидає ракети на мирні українські міста
    фото з відкритих джерел

    Ракети летять по житлових будинках українських мирних міст

    Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак показав, як у небі над Україною літають ворожі крилаті ракети. Відповідне відео він виклав у своєму Telegram-каналі.

    «Ось так виглядає російська слабкість. Ці ракети летять по житлових будинках наших мирних міст, більшість збиваються героїчними ППО», – написав Єрмак.

    Глава Офісу президента також додав, що Росія не може перемогти Україну, а здатна тільки запускати такий металобрухт з чужих територій, сховавшись подалі від ЗСУ.

    «Бо в справжньому бою наша армія сильніша», – підсумував він.

    Нагадаємо, у суботу, 16 квітня, літаки Су-35 російських окупантів завдали ракетних ударів по Львівській області.

    російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.

    Також під ранок 16 квітня Київ зазнав обстрілів. Вибухи пролунали в Дарницькому районі на околиці міста. Інформацію підтвердив міський голова Віталій Кличко.

    У ніч проти 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, але госпіталізація їй не знадобилася.

    Раніше СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

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    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ ЗСУ армія війна обстріл Україна міст Андрій Єрмак окупація #stoprussia
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    Єрмак показав, як ворожі крилаті ракети ширяють у небі над Україною (відео)