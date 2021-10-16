У Черкасах силовики визволяли із залізничного вагона «заручників» (фото)

Служба безпеки України провела на вокзалі у Черкасах планові антитерористичні навчання

Група озброєних умовних терористів захопила один із вагонів пасажирського потягу під час його прибуття на станцію залізничного вокзалу Черкас.

Зловмисники взяли «заручників» та забарикадувалися, погрожуючи у разі штурму підривом вагону та цистерн з паливно-мастильними матеріалами на території станції. «Терористи» висунули низку вимог, які прагнули озвучити лише очільнику Черкаської ОДА. Такою була легенда планових антитерористичних навчань, які провела координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Черкаській області. Тренування проводили на об’єкті національної транспортної системи. Про це інформують в управлінні СБУ в Черкаській області.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців терміново було евакуйовано громадян із прилеглої території до залізничного вокзалу, нейтралізовано «терористів» та звільнено «заручників».

Навчання проводилися в умовах максимально наближених до реальних подій спільно з обласними підрозділами Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, ЗСУ, Нацгвардії, представників «Укрзалізниці», а також за участі представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Опісля навчань силовики надали представникам «Укрзалізниці» рекомендації щодо чіткого алгоритму дій у разі терористичної загрози або виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 6 вересня, Головне управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях провело черговий етап тактико-спеціальних навчань з міжвідомчої взаємодії у зоні операції Об’єднаних сил.

Як раніше повідомлялося, в СБУ подзвонили з Лаври і повідомили про замах на Зеленського.