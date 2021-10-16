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    В Україні хочуть змінити правила виїзду з дитиною за кордон: обіцяють штрафувати

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    Розлученим батькам доведеться поморочитися - В Україні хочуть змінити правила виїзду з дитиною за кордон: обіцяють штрафувати
    Розлученим батькам доведеться поморочитися
    Фото з відкритих джерел

    Зараз той із батьків, з яким живе дитина, може не повідомляти іншого про вивезення у деяких випадках

    В Україні хочуть ввести штраф за неналежне сповіщення одного з батьків про вивезення дитини (до 16 років) за кордон. Покарання складе від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-2,55 тис. грн). Відповідний проєкт закону опублікований на сайті Верховної Ради.

    Сімейний кодекс (ст. 157) зобов'язує того з батьків, з яким проживає дитина, повідомити про його тимчасовий виїзд за кордон другому з батьків, з яким він у розлученні, якщо останній не ухиляється від батьківських обов'язків.

    «Стан же нинішнього правового регулювання дозволяє одному з батьків, який має намір здійснити тимчасовий виїзд за межі України з дитиною, ігнорувати обов'язок інформування другого з батьків без відповідних правових наслідків», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

    Зараз той із батьків, з яким живе дитина, може не повідомляти іншого про вивезення без ризику штрафу, якщо термін відсутності дитини в країні не перевищує місяця і викликаний такими поважними причинами:

    • лікування;
    • навчання;
    • участь дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, художніх, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах;
    • оздоровлення та відпочинок дитини за кордоном, в т.ч. в складі організованої групи дітей.

    Нагадаємо, боржникам з аліментів субсидії не призначать.

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    Теги: відпочинок штраф навчання кордон
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    В Україні хочуть змінити правила виїзду з дитиною за кордон: обіцяють штрафувати