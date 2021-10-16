  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Воскреслий Бабченко пояснив, як змінилось його життя після «смерті»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Навіть після втечі з Росії до України журналіст не почувався у безпеці<b> </b> - Воскреслий Бабченко пояснив, як змінилось його життя після «смерті»

    Навіть після втечі з Росії до України журналіст не почувався у безпеці

    фото: meduza.io

    Аркадій Бабченко: «Хренак і немов блендером все перемішало»

    Після гучного інсценування вбивства в Україні російського журналіста-втікача Аркадія Бабченка, йому доводиться постійно дотримуватися заходів безпеки, навіть далеко від дому. Про це журналіст розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Я вже почав облаштовуватися, винайняв житло, почав перевозити сім’ю, а тут – хренак і немов блендером все перемішало. Ходив оглядався й остерігався. Вживав заходів безпеки, звісно. Вживаю, безумовно, дотепер», – зізнався журналіст-втікач. Але, що саме робить, Бабченко не наважився озвучити.

    Також Бабченко заявив, що проукраїнська позиція та нова риторика президента Володимира Зеленського ніщо інше, як гра в рейтинги.

    Нагадаємо, у липні 2020 Росія внесла журналіста Бабченка до списку терористів.

    У листопаді 2019 року російський журналіст Аркадій Бабченко залишив територію України. Він повідомив, що основною причиною його переїзду з України до Ізраїлю була загроза життю та безпеці сім'ї.

    Як відомо, у резонансній справі про «замах у Києві на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка» 1 жовтня 2018 року набув сили вирок організатору «вбивства» – 50-річному Борису Герману, співвласнику та комерційному директору збройного підприємства «Шмайсер».

    Раніше Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

    Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України.

    29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.

    Детальніше читайте тут: Спецоперація «Вбивство Бабченка»

    Читайте також інтерв'ю: Аркадій Бабченко: Буде ще війна – стовідсотково

    Теги: Росія СБУ ФСБ війна вбивство журналіст Аркадій Бабченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Воскреслий Бабченко пояснив, як змінилось його життя після «смерті»