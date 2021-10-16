Воскреслий Бабченко пояснив, як змінилось його життя після «смерті»

Навіть після втечі з Росії до України журналіст не почувався у безпеці

Аркадій Бабченко: «Хренак і немов блендером все перемішало»

Після гучного інсценування вбивства в Україні російського журналіста-втікача Аркадія Бабченка, йому доводиться постійно дотримуватися заходів безпеки, навіть далеко від дому. Про це журналіст розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я вже почав облаштовуватися, винайняв житло, почав перевозити сім’ю, а тут – хренак і немов блендером все перемішало. Ходив оглядався й остерігався. Вживав заходів безпеки, звісно. Вживаю, безумовно, дотепер», – зізнався журналіст-втікач. Але, що саме робить, Бабченко не наважився озвучити.

Також Бабченко заявив, що проукраїнська позиція та нова риторика президента Володимира Зеленського ніщо інше, як гра в рейтинги.

Нагадаємо, у липні 2020 Росія внесла журналіста Бабченка до списку терористів.

У листопаді 2019 року російський журналіст Аркадій Бабченко залишив територію України. Він повідомив, що основною причиною його переїзду з України до Ізраїлю була загроза життю та безпеці сім'ї.

Як відомо, у резонансній справі про «замах у Києві на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка» 1 жовтня 2018 року набув сили вирок організатору «вбивства» – 50-річному Борису Герману, співвласнику та комерційному директору збройного підприємства «Шмайсер».

Раніше Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

Аркадій Аркадійович Бабченко народився у 1977 році у Москві. Журналіст та прозаїк. Через репресії та переслідування журналістів переїхав у 2017 році спочатку до Чехії, а того ж року – до України. 29 травня 2018 року ЗМІ повідомили, що Аркадія застрелили в його будинку в Києві. Наступного дня на пресконференції СБУ, на якій був присутній і Аркадій, було оголошено, що це була спецоперація з викриття російської агентури. З 2019 року жив у Ізраїлі. Востаннє з’являвся на публіці в Естонії.

Детальніше читайте тут: Спецоперація «Вбивство Бабченка»